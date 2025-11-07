Jeremy Renner: una exnovia del actor lo acusa de tener comportamientos violentos, amenazarla y mandarle fotos pornográficas

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por participar en las producciones de franquicias como Marvel pero también por haberse recuperado de un terrible accidente en enero del 2023 que casi le cuesta la vida, fue acusado por la directora de cine Yi Zhou de tener comportamientos violentos, amenazarla y mandarle fotos pornográficas.

En medio de una catarata de posteos en su cuenta de Instagram, la realizadora de 34 años compartió mensajes, fotos y documentos para demostrar tanto la relación con la estrella de Hollywood como el acoso y las amenazas que habría recibido luego de la ruptura. También, Yi Zhou le contó su historia al periodista Josh Boswell, quien escribió un artículo con las acusaciones en el diario Daily Mail.

Jeremy Renner, una de las figuras de Marvel Chris Pizzello - Invision

Según repasó la directora, conoció al actor a través de mensajes directos de Instagram y WhatsApp en junio de 2025, momento en los que él le enviaba “fotos explícitas y gifs pornográficos para conquistarla”. Pese a los mensajes, explicó que el actor la sedujo y le dijo que buscaba un vínculo sentimental. En ese momento comenzó una relación amorosa, y ella lo invitó a formar parte de sus dos películas en las que estaba trabajando: el documental Crónicas de Disney y el film animado Stardust future. Durante la relación, él protagonizó algunos episodios violentos, se negó a promocionar el trabajo que habían realizado juntos, la menospreció y la amenazó con llamar al servicio de inmigración.

En su relato al Daily Mail, la cineasta contó que Renner se emborrachó durante una reunión con el equipo de Crónicas de Disney en su casa de Reno, lo que terminó en una escena violenta. “Se tomó una botella de vino solo y se puso furioso, gritando sin parar durante dos horas”, dijo Zhou. “Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo, rezando para que no entrara por la noche, porque estaba realmente furioso. No dije ni una palabra; tenía mucho miedo por mi vida”.

Zhou contó que se sintió defraudada no solo por su conducta sino también por no haber promocionado sus películas, por haberla “usado” y por negar su relación. “Yo no lo busqué, él me persiguió”, dijo. “Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo. (...) Cuando le reclamé en privado por su mala conducta y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me impactó y asustó profundamente”, relató ella en Instagram.

La campaña de Zhou

El 29 de octubre la cineasta comenzó una campaña en su Instagram bajo el hashtag “canceljeremyrenner” (cancelen a Jeremy Renner). En las más de 25 publicaciones que compartió desde ese día, aseguró que Renner usó a sus fans para difundir noticias falsas sobre ella y sobre su trabajo, que negó cualquier relación personal o colaboración profesional, que la engañó y habló de “abuso de poder”. También dijo que busca “descubrir la verdad no dicha sobre Hollywood y las condiciones sobre cómo las mujeres y los cineastas y cineastas asiáticos en general siguen siendo maltratados”.

“Estoy haciendo un llamamiento a mis compañeros cineastas, votantes de la Academia, compañeros de Hollywood, ejecutivos y mujeres para que me apoyen”, sostuvo. “Hablo hoy no sólo por mí, sino por cada mujer que podría encontrarse en una situación similar, silenciada, intimidada, o con miedo de perder el trabajo / oportunidades para decir la verdad”, sumó en otro posteo. “Esta experiencia realmente muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de desprestigio para disuadir a las mujeres y a las cineastas asiáticas y a las mujeres en general”, sumó esta mañana.

Los antecedentes de Renner

Jenner y Pacheco se casaron en 2014 y se divorciaron en 2015 GROSBY GROUP - LA NACION

Esta no es la primera vez que una mujer apunta contra Renner por violencia de género. En 2019, en medio de la batalla legal por la custodia de su hija de 6 años en aquel momento, la modelo canadiense Sonni Pacheco presentó una denuncia de intento de homicidio contra el actor. Según documentos que difundió el portal TMZ, Sonni declaró que Renner consumió muchísima cocaína la noche en que primero amenazó con matarla y luego puso un arma en su boca y le dijo que iba a suicidarse.

En julio de este año, Renner habló sobre aquella acusación en una entrevista con The Guardian. “Cualquiera que sea el estrés que haya tenido en la vida, he tratado de encontrar una manera de reírme”, explicó. Sin embargo, cuando se le pidieron detalles, volvió a negar el episodio. “Es clickbait, hiere mis sentimientos y deshumaniza a la gente”.