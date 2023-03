Jésica Cirio habló de los rumores de separación de Martín Insaurralde

escuchar

Frente a los rumores de separación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio aclaró cuál es la actual situación de la relación con el padre de su hija Chloe. La conductora rompió el silencio frente a las afirmaciones de los últimos días que apuntan a una posible ruptura en la pareja .

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), la modelo habló este miércoles de sus nuevos proyectos laborales y afrontó las preguntas respecto a su presente sentimental. Previamente, la panelista Maite Peñoñori había afirmado en el mismo programa que fuentes cercanas a la coconductora de La Peña de Morfi, que regresa este domingo a la pantalla de Telefe, le habían comentado que Cirio estaría viviendo con su hija en su departamento del barrio de Cañitas.

Jésica Cirio junto a su esposo, Martín Insaurralde: "No sé de dónde salieron los rumores de crisis", expresó la modelo Instagram @jesicacirio

En el mismo ciclo, Marcela Tauro se pronunció en el mismo sentido y aseguró: “A mí me contaron que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes”.

Tras las versiones, al ser abordada por un móvil del programa de espectáculos, la modelo y conductora fue tajante en su respuesta: “Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso, no tengo idea de por qué se generó (el rumor)”, expresó.

Recordemos que Cirio se está preparando para regresar a la pantalla chica el próximo domingo con La Peña de Morfi, en compañía de Jey Mammon, a partir de las 11.30, por la pantalla de Telefe. “Vuelve el rincón que nos divierte, que está lleno de emociones y nos hace vivir un gran encuentro. Este domingo a las 11.30, nueva temporada con la conducción de @jeymammon y @jesicacirio”, anunció la producción sobre el esperado regreso.

LA NACION