De Zaira Nara a Iliana Calabró: los famosos, cada vez más “angustiados” por el caso Jey Mammon

Más de diez días después de que trascendiera públicamente que, tres años atrás, Jey Mammon recibió una denuncia por abusar sexualmente de un menor cuando tenía 32 años y de cara a que salga al aire la primera entrevista que dio tras el estallido del escándalo, cada vez son más las celebridades que dan su opinión sobre el tema.

En las últimas horas, Karina “La Princesita”, Zaira Nara e Iliana Calabró dejaron sus contundentes opiniones en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Karina La Princesita opinó de la denuncia a Jey Mammon

Días atrás, Lucas Benvenuto -un joven de 27 años que fue víctima de la banda dirigida por el psicólogo Jorge Corsi conocida como “boy lovers”- reveló que, a su vez, fue abusado sexualmente por Jey Mammon cuando tenía apenas 14 años y que su vínculo se extendió a lo largo de varios años. Asimismo, aseguró que inició acciones legales en su contra, pero que la causa había proscripto.

En medio del estallido mediático que generó dicha noticia y luego de que el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) compartiera un video en el que admitió haber tenido un “noviazgo” con el denunciante al mismo tiempo que negó haberlo drogado o abusado sexualmente de él, tres de sus colegas salieron a opinar sobre lo sucedido.

“Si bien no tengo una amistad íntima con Jey, hemos compartido cosas. En su momento apuntábamos a ser amigos y nos alejamos por temas que nosotros sabemos y después no volvió a ser lo mismo. Pero nos reencontraros en la mesa de Mirtha Legrand y nos reencontramos en La Peña del Morfi en el primer programa y hay un cariño”, reveló Karina La Princesita durante un móvil con Socios del espectáculo.

Acto seguido, agregó: “Obviamente todo esto previo a saber las acusaciones. Para mi puede ser Jey, un hermano, un padre o lo que sea, sigue siendo igual de grave. Uno siempre va a estar del lado de la víctima hasta que no se demuestre realmente lo contrario. Hay que entender que, cuando hay un menor de por medio, hay que brindarle la importancia que merece a todo esto... Que es grave”.

Zaira Nara e Iliana Calabró opinaron sobre la denuncia a Jey Mammon

A continuación, en el magazine compartieron la palabra de Zaira Nara, quien manifestó: “La verdad es que son esas cosas que, a mi por lo menos, me angustian. Jey para mí es cercano porque es de mi ambiente, nos conocemos porque siempre somos los mismos. Me angustió mucho, como que dije ‘esto no tiene que ser real’. Inocentemente te digo que esas cosas me dan un cachetazo porque nunca me lo hubiera imaginado”.

Finalmente, transmitieron los dichos de Iliana Calabró: “El trato que he tenido con Jey siempre ha sido social y, cuando me enteré de todo esto que trascendió públicamente, me parecía que no encajaba en el relato de la criatura. Jamás me lo hubiese imaginado. Está bueno que las cosas no queden abajo de la alfombra y que se siga viendo esto para que no se repita. Que sea un ejemplo para que no se sigan tapando u ocultando estas cosas que dejan una marca para toda la vida”.

Luego de su descargo en las redes sociales, Jey Mammon protagonizó un mano a mano con Jorge Rial, a quien le abrió las puertas de su casa para dar la primera entrevista después de que se hicieran públicos los hechos. La misma será transmitida este viernes a las 15 por Argenzuela (C5N).

