El apoyo de Jessica Biel a Justin Timberlake, su marido, tras finalizar una problemática y decepcionante gira mundial

Si hay una pareja estable en el star system es la formada por el cantante y actor Justin Timberlake y la actriz Jessica Biel. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños en 2007, cuando ella era ya una joven promesa de Hollywood; se casaron en 2012 y en 2015 y 2020 tuvieron a sus dos hijos, Silas y Phineas, respectivamente. Desde entonces, su relación ha resistido a suspicacias relacionadas fundamentalmente con supuestas infidelidades de él, crisis reales, como cuando rompieron en 2011 para volver meses después y comprometerse; o cuando en 2019 unas fotos del actor casi rompen el matrimonio; y tropiezos profesionales de ambas partes.

Desde abril de 2024 y hasta el 30 de julio, el exmiembro de N’Sync ha estado viajando por el mundo con Forget Tomorrow World Tour, la gira con la que visitó decenas de ciudades para presentar su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was, y que ha finalizado en la ciudad turca de Estambul. Las crónicas del espectáculo hablan de dos horas en las que el intérprete de "Cry Me a River" y "Sexy Back" deleitaba a sus fans con un repertorio en el que cantaba sus éxitos de toda la vida y los temas del disco que presentaba. Pero, a pesar de que llegó a extender las paradas previstas en un principio, la prensa también ha hablado de cancelaciones de última hora y actuaciones mediocres.

Un video viral en TikTok en el que se ve al de Memphis en plena actuación sobre el escenario el pasado junio en Dublín, dejando el micrófono en el suelo para, a continuación irse, podría ser un ejemplo de esa mediocridad que se le reprocha al cantante.

Jessica Biel y Justin Timberlake se casaron en 2012 y en 2015 y en 2020 tuvieron a sus dos hijos, Silas y Phineas https://www.instagram.com/jessicabiel/

En este momento agridulce, Biel no dudó en apoyar al artista. Lo ha hecho celebrando el fin de la gira con un carrusel de fotos de la pareja y de sus hijos en las diferentes paradas, que la actriz de El ilusionista ha publicado en su perfil de Instagram, acompañado del texto: “De gira con esposa/mamá”.

En la primera instantánea se la ve a ella entre los bastidores de uno de los shows, acompañada de quien parece su hijo pequeño, Phineas. También hay fotos de la pareja abrazándose, de la actriz ataviada con una camiseta-vestido de la gira, del equipo de Timberlake bailando en uno de los conciertos, del matrimonio en el festival BottleRock Napa Valley —luciendo cada uno una camiseta con una foto del otro—, e incluso de la actriz subida en un helicóptero en un paraje indeterminado . Todas son testimonios de cómo Biel ha participado en la gira de su marido y, a la luz de las publicaciones, de cómo la ha disfrutado.

La complicidad de la pareja parece seguir intacta incluso después de uno de los incidentes más comentados y recientes protagonizados por Timberlake, que en 2024 se saltó un stop después de haber bebido y tuvo que enfrentarse a las consecuencias: perdió la licencia durante 90 días y acabó declarándose culpable por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que fue condenado a cumplir con 25 horas de servicio comunitario durante un año y a pagar una multa de 500 dólares. Tras la polémica, el cantante aseguró haber reflexionado y haberse dado cuenta de que no estuvo “a la altura” de sus “estándares personales”y agradeció lo que calificó como una “oportunidad para aprender”.

"Me ha cambiado a mí y ha cambiado mi vida”, señaló Justin Timberlake sobre su matrimonio con Jessica Biel Instagram