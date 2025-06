Jessica Biel: fue “la mujer más sexy”, perdió papeles contra Anne Hathaway y ahora disfruta de su revancha

La actriz y productora protagoniza La mejor hermana, disponible en la plataforma de Prime Video

PARA LA NACION Pablo Planovsky Escuchar Nota

¿Qué pasó con la carrera de Jessica Biel? En teoría, tiene todo lo necesario para triunfar en la meca del cine. Es considerada una de las caras más bonitas de Hollywood, una mujer con un aura similar al de las estrellas de la época dorada y una sonrisa que cualquier publicidad de dentífricos querría tener. Pero a veces la teoría no coincide con la práctica. En los hechos, la carrera de Biel, que acaba de estrenar en Prime Video la serie La mejor hermana , estuvo más cerca de estrellarse que del estrellato.

“Nunca me dan los papeles que quiero”, confesó Biel en el año 2007. En ese momento, la chica oriunda de Minnesota, descendiente de un árbol genealógico que incluye húngaros, alemanes, ingleses, judíos y daneses, estaba promocionando El vidente, una película de ciencia ficción coprotagonizada por Nicolas Cage y Julianne Moore.

Jessica Biel en La mejor hermana JOJO WHILDEN - Prime Video

¿Era esa la película que Jessica Biel quería estar promocionando? Difícil saberlo, aunque la charla completa permite intuir que Biel tenía otro tipo de búsqueda artística. “No quiero decir que nunca consigo lo que amo, pero ocasionalmente te llegan guiones para películas donde el director no te quiere, como La otra Bolena. Quieren a las chicas que están en lo más alto, como Natalie Portman y Scarlett Johansson”.

Un repaso por la carrera de Biel sugiere que a la actriz le faltan más clásicos. Abundan las películas de terror, las de acción, las remakes y las comedias románticas que fueron abucheadas por la crítica y el público. Día de los enamorados, Año nuevo, Blade: Trinity, Todo sucede en Elizabethtown, Stealth: La amenaza invisible, Celular, La masacre de Texas y El vengador del futuro son algunas de las varias que atestiguan que en su filmografía no habitan los títulos más prestigiosos.

Jessica Biel no carece de talento. Conoce la industria desde que era una niña. Tenía apenas 11 años cuando tuvo su primer plano en un comercial de Pringles. Desde entonces, hizo carrera delante de cámara. Se formó en escuelas de música, actuación y danza, pero su esfuerzo no siempre fue reconocido. Al contrario, más de una vez fue considerada como una de las peores actrices de la época.

Cassandra Freeman, Elizabeth Banks, Gabriel Sloyer y Jessica Biel en La mejor hermana JOJO WHILDEN - Prime Video

La industria la nominó al premio Razzie como la peor actriz del año 2007, por la infame comedia que coprotagonizó junto a Adam Sandler: Yo los declaro marido… y Larry. Es una historia sobre dos hombres heterosexuales que fingen ser gays para recibir beneficios económicos. Biel interpreta a la abogada que ayuda a la pareja, sin sospechar que esos hombres la desean en secreto. El argumento es otra excusa para mostrar a la actriz, en más de una ocasión, en ropa interior.

¿Le juega en contra ser considerada una mujer sexy para conseguir papeles de prestigio? Ella cree que sí. Cuando fue elegida como “la mujer más sexy del mundo”, en el año 2005, Conan O’Brien le preguntó si ese título era demasiada presión. Biel no dudó en dar una respuesta afirmativa.

Pese al título como la mujer más sexy, Biel seguía perdiendo roles en Hollywood. No consiguió el papel como Selina Kyle, más conocida como Gatúbela, en la película de Batman dirigida por Christopher Nolan. Perdió el trabajo contra Anne Hathaway. Y volvió a quedar eliminada en el proceso de casting de otra producción contra la misma actriz: en Les miserables, la película con la que Hathaway ganó el Oscar.

Una selfie con su pareja, Justin Timberlake

Entre el Capitán América y Justin Timberlake

El primer noviazgo público y notorio de Jessica Biel fue con Chris Evans, el actor que, luego de Los 4 fantásticos, se iba a convertir en el Capitán América para Marvel. Pero su relación con Biel fue antes de llegar a ser uno de Los Vengadores.

Se conocieron en el año 2001. Ella tenía apenas 19 años. Él, 20. Estaban comenzado a hacer carrera en el cine, con algunos papeles menores en producciones de bajo o mediano presupuesto. Desde que se conocieron, se encendió la llama de la pasión. Incluso llegaron a coprotagonizar películas, como Celular y Londres.

Se los veía juntos en distintas alfombras rojas, aunque la pareja rara vez habló sobre la relación. Recién en el año 2005 ella confesó que hablaban “todo el tiempo” sobre la posibilidad de contraer nupcias. Apenas un año más tarde, sucedía todo lo contrario y la relación llegaba a su fin. Nunca se supieron los motivos concretos, pero las revistas del corazón de Hollywood especularon con la posibilidad de distintas infidelidades que habría cometido Evans. No fue el único actor que traicionó el amor de la actriz.

El matrimonio entre Justin Timberlake y Jessica Biel atravesó algunas tormentas en los últimos años VALERIE MACON - AFP

Todo parecía perfecto: 12 años en pareja, matrimonio y hasta hijos. Entre Justin Timberlake y Jessica Biel nada parecía ir mal. Hasta que, en 2019, un paparazzi capturó un momento que lo cambió todo. Se lo veía al cantante pop de la mano con una compañera de trabajo, la actriz Alisha Wainwright. El escándalo pronto llegó a los portales de espectáculos de todo el mundo.

“Tomé demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento. Tuve un lapso de juicio”, dijo Timberlake en una declaración pública, antes de aclarar que con Wainwright “no pasó nada”. “Pido disculpas a mi esposa y a mi familia por haberlos expuesto con una situación tan humillante”.

En enero de 2025, Biel compartió un posteo en Instagram sobre el estatus de la pareja: “Otro año de alegría y desafíos para ser madre junto a vos. Otro año evolucionando e involucionando contigo. Otro año riéndome de todo. Feliz cumpleaños, mi amor”.

Jessica Biel en la Met Gala de 2024 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero según medios como RadarOnline, la pareja no está en una buena situación y el divorcio podría ser inminente. Para distintos medios, los escándalos que protagonizó Timberlake, como un arresto en 2024 por conducir ebrio, son los sucesos que profundizaron la crisis entre la pareja. Aunque podrían ser especulaciones de la prensa amarillista.

No es el primer vaivén de la pareja. Se conocieron en el año 2007, en una fiesta, en la que conectaron “inmediatamente”, como afirman algunos testigos. Pero en marzo 2011, los representantes de ambos comunicaron a los medios que la pareja se había terminado, aunque ambos mantenían buena relación como amigos. Fue, verdaderamente, algo más que buena relación: apenas unos meses después, en diciembre 2011, se comprometieron.

“Estábamos en Montana, en una propiedad nuestra. Habíamos hecho snowboard todo el día. Era invierno, la época en la que te llega la nieve hasta la cintura”, dijo Biel, que es una fanática de los deportes extremos. “Estábamos con todo el equipo de nieve, fuimos a la propiedad y de pronto él se pone de rodillas, se llena de nieve y saca un anillo. Fue la sorpresa más graciosa y amorosa que recibí”, relató Biel sobre el compromiso. Un año más tarde, en Italia, se casaron.

Jessica Biel en Candy

Ella, en Instagram, más de una vez compartió fotos de la pareja. “Soy una gran fanática de ese gran… cerebro que tiene”, escribió Biel en tono jocoso entre fotos de la pareja. “Estar casada contigo es la aventura de mi vida, te amo”, publicó en 2022.

En busca del prestigio perdido

Aunque en cine no todos fueron fracasos, como atestigua el caso de Hitchcock (la biopic que recibió buenas críticas pero no despegó en taquilla), Jessica Biel pudo demostrar que no es solo una cara bonita cuando protagonizó, en el año 2006, El ilusionista. Una historia ambientada en el siglo XX, en Viena, sobre un mago que seduce al amor de su vida, una mujer comprometida con el príncipe de Austria, en el escenario. La película coprotagonizada por Edward Norton y Paul Giamatti, recibió pulgares arriba del público. Fue un éxito comercial que incluso recibió una nominación al Oscar en la categoría de fotografía. Hasta los críticos destacaron la actuación de Biel: “La mejor de su carrera”.

En televisión, el prestigio la volvió a acompañar cuando protagonizó la miniserie The Sinner, en el año 2017. En este caso, el argumento ronda en torno a un detective que emplea tácticas inusuales para resolver los casos. La primera temporada se enfoca en Cora Tannetti, una mujer criada por fanáticos religiosos. Es el papel más alejado de los roles a los que estaba acostumbrada Biel: se la ve desequilibrada, atormentada y psicótica. Por The Sinner recibió una nominación al Emmy como actriz protagónica.

La actriz en el pasado Paris Fashion Week, en enero de este año Getty Images

Con La mejor hermana (The Better Sister), la serie original de Prime Video que coprotagoniza junto a Elizabeth Banks, Biel (también ocupando el rol de productora) quiere volver a congeniar la fórmula del éxito. En este caso, con un drama sobre secretos familiares, adicciones y giros inesperados. Una historia sobre mujeres que compiten pero, al mismo tiempo, son hermanas.

Cuando en una entrevista con LA Times le preguntaron a Biel cuál fue el momento de su carrera del que se siente más orgullosa, respondió: “Cuando tenía cerca de 20 años empecé mi propia productora. Fue patética y pequeña durante 10 años. No podía hacer nada, era un desastre. Pero empecé a hacer producciones para mí. Tomé el control, no voy a sentarme a esperar que me llame mi agente. Empecé a buscar yo el material y trabajar con guionistas. Con The Better Sister mi empresa está dando frutos”.