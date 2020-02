Jessica Simpson se refirió a la muy cercana relación que estableció con Johnny Knoxville durante el rodaje de Los duques de Hazzard, en 2005 Fuente: Archivo - Crédito: The Grosby Group

En los últimos días, decenas de novedades sobre la vida de Jessica Simpson empezaron a trascender, a partir de que la actriz presentó su autobiografía Open Book . La artista, que alcanzó la popularidad con varias series, realities y discos a comienzos de este milenio, se refirió en un capítulo de su libro a la muy cercana relación que mantuvo con Johnny Knoxville, su compañero de elenco en la película Los duques de Hazzard, mientras seguía casada con el cantante Nick Lachey.

"Sentía que cuando estaba junto a él yo podía ser auténtica, que no me menospreciaba y que realmente le gustaba que yo fuera inteligente y sensible", comentó Simpson. "Él creía en mí y me hizo sentir que podía hacer todo", agregó. Si bien la relación entre ambos nunca pasó a ser algo más que un amor platónico, es cierto que el vinculo marcó mucho a la actriz, quien sintió que había entre ella y el protagonista del reality Jackass "una fuerza" que los acercaba, y que junto a él se sentía tan cómoda y abierta como se sentía junto a su padre.

Toda esta situación, para ella, fue mucho peor que si se hubiera acostado con otra persona. "Los dos estábamos casados, así que nunca íbamos a pasar a tener algo más. Pero para mí, engañar a alguien emocionalmente es mucho peor que hacerlo de manera física. Es divertido porque puse mucho énfasis en el sexo, especialmente en no hacerlo antes del matrimonio, que cuando lo hice por primera vez me di cuenta que lo único que importaba eran los vínculos emocionales. Ese vinculo emocional es uno que Johnny y yo teníamos y se sentía mucho más traicionero a mi relación con mi esposo que cualquier otra cosa", afirmó la artista.

La relación entre Lachey y Simpson comenzó en 1998 y se extendió hasta 2005, cuando solicitaron el divorcio. Hace unos días, cuando la cantante visitó The Dr. Oz Show, el anfitrión le preguntó si había algo que hubiera hecho de manera diferente en lo referido a su matrimonio, y ella mencionó una sola cosa: "Firmar un acuerdo prenupcial".

"Nick quería que firme uno, pero yo me ofendí, realmente pensé que lo nuestro iba a durar para siempre así que decidí que no era necesario", expresó. Lachey, por su parte, fue bastante indiferente a la información ofrecida por su exesposa. "Siendo honesto, no leí el libro así que no sé que es lo que dijo sobre nosotros. Igual me siento feliz por la vida que ella está llevando así. Nuestra relación ya es agua bajo el puente", comentó el exintegrante de la boy band 98 Degrees en una entrevista.

Simpson tuvo una vida muy complicada. Entre las historias que cuenta en Open Book, también está su dura batalla con el alcoholismo. " Estaba en un espiral y no podía encontrarme a mí misma", dijo sobre esos duros años. "Me estaba matando con la bebida y las pastillas", admite y señala que fue entonces, a mediados de 2017, cuando decidió encarar un tratamiento de rehabilitación. Desde entonces, cuenta que no ha vuelto a beber.