Romina Manguel pidió que levanten La Peña de Morfi y Georgina Barbarossa respondió

Romina Manguel dio una entrevista en la que se refirió a la actualidad de La Peña de Morfi (Telefe) que sufrió varios vaivenes en su conducción producto de las denuncias por abuso sexual a Jey Mammon y la incorporación de Georgina Barbarossa. Ante esto, la periodista no anduvo con vueltas y pidió que se levante el ciclo.

En su visita a La Once Diez, Romina Manguel fue consultada por todo lo ocurrido mediáticamente con Jey Mammon, quien tomó el lugar de Gerardo Rozín, conductor y creador de La Peña de Morfi, cuando murió.

La periodista se refirió a su íntimo amigo. “Lo lamento por La Peña de Morfi, hacemos muchos chistes de humor negro con Gerardo o sobre Gerardo, sobre Rozín. Pero no, le incomodaba mucho todo el escándalo. Gerardo siempre estuvo muy lejos del escándalo...”, señaló y aseguró que él nunca le habló de Jey Mammon. “Yo siempre tuve buena onda con Jey y nunca fuimos amigos. No entiendo la actitud que tuvo con respecto a esto”, manifestó.

Manguel pidió levantamiento de la Peña de Morfi y Georgina respondió

“No sé quién dijo el otro día y, por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten... Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mala la idea de levantarlo... Además, no sé si me gusta Georgina en la conducción”, subrayó la comunicadora en la entrevista radial.

No obstante, desde Socios del Espectáculo (eltrece) fueron a buscar la palabra de Georgina Barbarossa, la actual conductora del programa desde que Mammon fue suspendido a causa de la denuncia por abuso sexual que se volvió pública.

El cronista le consultó si había quedado de manera oficial como conductora del programa de los domingos y ella respondió que sí. Luego consultó por los dichos que tuvo Manguel hacia el programa creado por su amigo y la conductora respondió: “No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña... No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote. Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota”.

Si bien Jey Mammon declaró en el mismo programa que había tratativas de su vuelta a la señal de Telefe, lo cierto es que Barbarossa se quedó con el lugar más preponderante en el éxito de los domingos con la co-conducción de Jesica Cirio.

Por su parte, cabe recordar que hace algunas semanas se vivió un incómodo momento al aire de La Peña de Morfi (Telefe). Mientras se realizaba una presentación musical, desde su casa uno de los televidentes del programa pidió por la vuelta de Jey Mammon a la conducción del ciclo. El reclamo fue rápidamente retirado de la pantalla y Georgina Barbarossa evitó hacer comentarios al respecto.

Todo ocurrió durante el show que brindó Tarragó Ros, el reconocido intérprete de chamamé. Como suele ocurrir en cada una de las presentaciones de artistas, el ciclo televisivo alterna entre imágenes del estudio y de la tribuna virtual.

Un hombre pidió por la vuelta de Jey Mammon en La Peña de Morfi

Conectados mediante videollamada, cientos de televidentes tienen la posibilidad de salir en pantalla. La familia primero se identificó con un papel en donde se podía leer “Britos Roscani de Mendoza”. Durante unos segundos, solamente se observaba esto, hasta que uno de los miembros del grupo familiar se percató de que estaban siendo filmados, se levantó rápidamente y tomó un segundo cartel que no salía en el plano. Inmediatamente, lo exhibió de frente a cámara con un mensaje claro: “¡Que vuelva Jey!”.

