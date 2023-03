Jey Mammon le habló a Lucas Benvenuto tras la denuncia

escuchar

Jey Mammon dio su primera entrevista televisiva 24 horas después de haber compartido un video en redes sociales, en el que se refirió a la denuncia que Lucas Benvenuto realizó por supuesto abuso sexual. El exconductor de La Peña de Morfi aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la presunta víctima.

“Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente que puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, dijo Mammon al borde del llanto. También se refirió al empeoramiento de su estado de salud producto de la acusación.

El exconductor de Telefe, Jey Mammon.

“Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa. Mis amigos y mi familia me visitan y me contienen. Estoy en shock, paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida”, precisó en declaraciones a C5N, que compartió este jueves un adelanto de la entrevista.

El artista evitó hablar de su futuro después de la denuncia. “Yo no sé que va a pasar con mi vida. Estoy siendo el mismo de siempre. El que quiere, que me acompañe y el que no, se queda en el camino ”, expresó.

Idas y vueltas tras la denuncia por acoso sexual

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando él era menor. La causa terminó con el sobreseimiento del conductor en marzo de 2021 por prescripción (número 53.975/2020). Dos años después, el caso se hizo de público conocimiento luego de que Benvenuto afirmara haber sido víctima de abuso en una entrevista con América. Durante la misma, dio señales de que Mammon era el responsable, lo que generó revuelo.

En consecuencia, y a luz del cimbronazo que generó la detención del primer ganador de Gran Hermano y productor del reality show, Marcelo Corazza -acusado de corrupción de menores-, es que Telefe decidió proceder con la suspensión de Mammon. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi “, señalaba el comunicado dado a conocer.

Difundidas estas acusaciones, el conductor de 46 años aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró”. “Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, posteó como descargo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona queha actuado faltando a la verdad”.

En otra parte del comunicado, el presentador consideró que “la instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad”. Y finalizó: “Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

En esa línea, también subió un video el pasado miércoles en el que amplió su testimonio. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó esta vez, a través de su cuenta de Instagram.

Por ese mismo canal, Benvenuto compartió horas después un mensaje que se interpretó como una respuesta al comunicado del acusado.

Sobre una instantánea de él mismo, el joven añadió la melodía de “Cae el sol”, un tema del grupo Airbag, bajo la letra: “Quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar / Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir / No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad / No queda nadie en la ciudad, pero por vos, me quedo acá”. Además, añadió el emoji de un corazón roto con una venda. Y apuntó, en otra imagen suya de chico: “Acá estoy, siempre”.

