Jimena Barón denunció que la censuraron después de que cancelaran uno de sus shows en Comodoro Rivadavia

Unos días después de su reaparición en redes sociales, tras retirarse momentáneamente por las fuertes críticas que recibió la promoción de su nuevo corte, "Puta", Jimena Barón volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer una denuncia por censura. Según relató a través de algunas historias, ella estaba lista para volver a los escenarios, cuando desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia, le comunicaron que iban a reprogramar su show.

"Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan de parte de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron reprogramar mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", comienza el texto."La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por ustedes y por mí, se me desmoronó. Estaba esperando ansiosa el 22 y feliz de compartir escenario con mi amiga. Mi amiga artista, Cazzu, y sus letras también polémicas. Mi amiga artista que cuando canta se autodenomina 'puta... pero no tarada'. Mi amiga rebelde, con ovarios de acero y sus letras valientes con las que dispara en el mundo del trap. Cazzu, la que se anima, a la que aman justamente por eso".

"¿No son estas las mujeres que necesitamos en estos tiempos? ¿Las valientes? ¿Las que se animan? ¿Las que no buscan solo agradar sino bajar línea? ¿Y yo? ¿Cómo hago para creer que esto no es algo personal? ¿Que no es conmigo? Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto, todos los días inventan cosas nuevas para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar", denuncio en otra de las historias, que borró a los pocos minutos de publicar. "Esto me duele profundamente y me da una bronca insoportable. Ustedes tampoco se merecen esto".

"Como artista, como mujer, necesito que me liberen de toda esta m... injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad. La misma que pido para las demás, la necesito para mí también, por favor", agregó antes de agradecerle a todos los que la apoyan en este momento. "A mis fans, a la gente que me quiere y me banca, GRACIAS por ser de fierro, por estar siempre, los amo con todo mi corazón, me cumplieron el mayor sueño que es esta carrera. Ustedes me dan trabajo, yo no podría hacer esto si no estuvieran, y es por eso que lamento muchísimo esto, que no me dejen estar para ustedes. A mi amiga Cazzu, te amo y admiro, y me alivia un poquito que al menos vos sí pises ese escenario con tu fuerza, tus letras y tu valentía, la misma que tengo yo, pero a mí no me dejaron".

Poco minutos después de eliminar estos mensajes, Jimena subió algunas capturas de pantalla de algunas fans indignadas por la reprogramación, ya que habían sacado entradas y pasajes con el único fin de verla a ella. "Nuevamente piensen y digan lo que quieran. Tenés razón, no hablo más (...). Sepan que no voy a callarme ni dejar de trabajar. Lamento por los forros que me querían tirar", agregó enojada.

Hace unos días, Barón publicó un video haciendo su descargo en torno a la polémica por su decisión de promocionar su nueva canción colocando afiches en las calles similares a los que ofrecen servicios de prostitución. Esa manera elegida para difundir su música le valió un fuerte repudio de una parte de la sociedad y de referentes del feminismo, como la guionista Carolina Aguirre y la fundadora de AVIVI (ONG que ayuda a las víctimas de violación), María Elena Leuzzi, quien incluso anunció que va a denunciarla por apología del delito.

Tras las críticas recibidas, la cantante tuvo que frenar con todas sus actividades ya que se le indicó "reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa, y también "se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza".