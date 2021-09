Jimena Barón recordó sus años junto a Daniel Osvaldo: “Me hubiese gustado que funcione”

En la gala de ayer de “La Academia”, el ritmo “Una que sepamos todos” emocionó a más de uno. Especialmente, a Jimena Barón cuando la pareja de Viviana Saccone y Ernesto Díaz bailaron su tema “La tonta”, hit que estrenó en esa misma pista. “Esta canción para mí es muy importante. La canté en este programa por primera vez y significa muchas cosas. Por otra parte, esta pandemia me alejó de mi carrera como cantante y extraño mucho cantar”, explicó, entre lágrimas, la compositora.

Minutos después, la jurado aprovechó su devolución de la performance de Saccone para hacer catarsis y dar un mensaje a todas las mujeres del otro lado de la pantalla: “Las críticas que me hicieron durante la pandemia me dolieron más que nunca, todavía tengo ataques de pánico. Me encantaría pasar el mensaje de que apoyemos a las tontas. Yo soy las dos: soy la cobra y soy la tonta”, confesó mientras sus compañeros expresaban su apoyo.

Luego de terminar la gala, Barón habló con Los ángeles de la mañana y contó que fue lo que la movilizó tanto. “Fue inesperado. No sabía que los chicos iban a hacer ‘La Tonta’. Hoy tuve un día medio particular, yo siempre vengo acá muy arriba, con mucha energía y hoy no sabía qué me pasaba. Hicieron esto y quebré en llanto”, relató.

Tras recordar que fue en esa misma pista donde cantó por primera vez su tema, la actriz habló de todo lo que se jugó lanzándose como solista. “Este es el programa que yo arranqué con mi trajecito rosa, pensando qué carajo va a pasar con la canción, con mis ahorros, fue muy fuerte. Como que vi de afuera todo el camino y recordé cómo me sentía cuando la escribí”, confesó.

Como ya sabemos, este hit resume sus años junto a Daniel Osvaldo, un estado al que aclaró que no quiere volver nunca más. “Hay un lugar donde yo ya sé que no tengo que volver, no es una opción para mí. Lo cual no quita el dolor o la melancolía de que me hubiese gustado que funcione. Mi familia, la que armé con mucha ilusión, era muy importante. No me daba igual separarme. Yo crecí con padres separados y dije: ‘Yo lo voy a hacer bien’ y me rompió el corazón todo lo que sucedió, pero ya hay lugares que son intocables”, reflexionó.

En referencia a “esa Jimena” que era cuando estaba al lado del futbolista, recordó: “Hasta en la ropa había desaparecido. Me acuerdo que Ángel (De Brito) una vez dijo que parecía que estaba en una secta y tenía razón. No era yo y creo que si una desaparece en algún lugar, ahí no hay que volver”.

LA NACION