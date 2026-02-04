Jimmy Kimmel y sus picantes comentarios sobre el documental de Melania Trump: “Proyecto vanidoso y descarado soborno corporativo”

Jimmy Kimmel aprovechó su monólogo televisivo de este martes para referirse al documental dedicado a la figura de Melania Trump y al entusiasmo que despertó entre los sectores conservadores de los Estados Unidos.

Durante una nueva emisión de su programa Jimmy Kimmel Live, el conductor dijo con ironía en la noche de ayer que exigirá presentar la ceremonia de los Oscar de 2027 si la película llega a ser nominada a mejor documental. Sus palabras surgieron como respuesta irónica a los comentarios de Kayleigh McEnany, presentadora de Fox News, quien celebró la acogida en taquilla del film y sostuvo que debería estar nominado a los premios de la Academia.

La comunicadora agregó que, en caso de concretarse esa nominación, la primera dama sería “la mejor vestida, con diferencia”, ante lo que Kimmel apuntó: “Recuerden mis palabras: si Melania es nominada al Oscar, presentaré la gala. Me lo pidan o no, insistiré”, lanzó el conductor en tono burlón.

El comediante, que ya condujo la ceremonia de la Academia en varias oportunidades, redobló la apuesta con una comparación filosa sobre la recepción crítica de la película. “Melania tiene una puntuación del 7% en Rotten Tomatoes, pero en Fox News tiene un sólido 100%”, agregó sobre el respaldo mediático que recibió la producción.

Kimmel también se refirió al contenido de la película: “Marcó un récord. Fue el mejor estreno para un proyecto vanidoso no musical y descarado soborno corporativo de los últimos 10 años”, dijo.

Las críticas de Kimmel no son nuevas. Antes del estreno del film, en su programa había apuntado directamente contra el proyecto, describiéndolo como “un soborno de 75 millones de dólares” que “Amazon le hizo”, acusación que volvió a resonar tras conocerse los números de taquilla.

La película sigue a la ex primera dama durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, un período clave en el regreso del republicano al poder. Tras su debut en los cines, Melania recaudó alrededor de 7 millones de dólares, una cifra que superó las previsiones iniciales y que fue celebrada por Fox News como un éxito inesperado.

Jimmy Kimmel en los Oscar

La última vez que Kimmel fue anfitrión de los Premios Oscar fue en 2024, una edición que quedó marcada por su enfrentamiento público con Donald Trump. En 2025, la conducción pasó a manos de Conan O’Brien, quien repetirá como presentador en la ceremonia de este año.

Conan O'Brien, mucho más moderado en su humor político, fue elegido por segundo año consecutivo para conducir la entrega de los Oscar Jordan Strauss - Invision

Durante la gala de 2024, Kimmel llevó su disputa con el líder republicano al escenario del Dolby Theatre y antes de que Al Pacino anunciara el premio a mejor película, el conductor interrumpió la ceremonia para leer en voz alta un posteo de Trump en las redes sociales. “¿Ha habido alguna vez un presentador peor que Jimmy Kimmel en los Oscars?”, decía el mensaje, donde lo calificaba de “mediocre” y sugería reemplazarlo por George Stephanopoulos.

El comediante respondió sin filtro: “Bueno, gracias, presidente Trump. Gracias por mirar. ¿Ya no es hora de verlo en la cárcel?”, dijo, y recibió los aplausos de las estrellas presentes.

Kimmel mantiene un áspero enfrentamiento con Donald Trump especialmente desde septiembre del año pasado, cuando hizo un chiste sobre el asesinato del militante conservador Charlie Kirk. Aquella broma derivó en el levantamiento momentáneo del show por decisión de la cadena ABC, la misma que tiene asegurados los derechos de transmisión de los Oscar hasta 2028. Tras una ola de reclamos, el programa fue restituido y, desde entonces, las referencias de Kimmel al presidente se volvieron cada vez más punzantes. “Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche. Gracias por todas las cosas absurdas que hace a diario”, ironizó el comediante al recibir el 4 de enero el premio Critics Choice al mejor talk show.

Jimmy Kimmel apuntó contra Trump por la captura de Maduro

En uno de sus monólogos más recientes, el presentador volvió a apuntar contra el mandatario a propósito del estreno del documental sobre su esposa. “Supongo que el presidente vio los primeros ocho minutos y se quedó dormido con su balde de pochoclo”, lanzó. Días antes, había calificado de “maníaco” al republicano por su defensa del agente del ICE que disparó mortalmente contra Renee Nicole Good, la primera víctima fatal de las protestas en Minneapolis. Sin embargo, las reacciones más duras llegaron un día después de la trágica muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele, cuando Trump publicó un mensaje atribuyendo el hecho a la “obsesión desenfrenada” que Reiner supuestamente tenía con él y a una “paranoia” frente a los logros de su gobierno.

“Es tan odioso y vil. Cuando la vi por primera vez pensé que era falsa. Me dije que incluso para él eso parecía demasiado, pero nada es demasiado para él. Ese cerebro corroído está al mando de nuestras vidas. Si votaron por eso, está bien reconsiderarlo. Sé que Rob Reiner querría que siguiéramos denunciando las abominables atrocidades que siguen saliendo de la boca de este hombre enfermo e irresponsable. Así que vamos a hacerlo una y otra vez hasta que todos despertemos”, agregó Kimmel.