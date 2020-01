Poco adepto a brindar entrevistas, Joaquin Phoenix habló durante una hora con Anderson Cooper Fuente: Archivo

Luego de muchos años de silencio, Joaquin Phoenix habló por primera vez de la muerte de su hermano River y dio detalles de cómo vivió su familia la tan dolorosa como traumática pérdida, hace poco más de 26 años.

"En mi familia no mirábamos shows de entretenimiento, no teníamos revistas de ese mundo, y cuando River murió fue cuando nos enteramos que era una verdadera estrella de cine. Nosotros no nos dábamos cuenta de su magnitud. Entonces estás en uno de los momentos más delicados de tu vida y tenés helicópteros sobrevolando tu casa, gente intentando 'colarse' en tu casa. Eso realmente me impidió poder pasar por todo lo que tenés que pasar cuando se muere un familiar", afirmó Phoenix, en diálogo con el periodista Anderson Cooper.

"Siento que en cada movimiento que he dado en estos años, hubo algún tipo de conexión con River", destacó luego. "Y creo que todos en nuestra familia hemos sentido su presencia y su guia en nuestras vidas, en numerosas formas", agregó. El actor nominado al Oscar por su trabajo en la película Guasón se encontraba junto a su hermano mayor durante la noche que murió por una sobredosis, en un club nocturno de West Hollywood.

En la entrevista, que duró una hora y contó con la presencia del resto de su familia, el actor también habló del falso documental I'm Still Here, que con dirección de Casey Affleck, seguía su vida y mostraba cómo dejaba el mundo del cine para transformarse en músico. Durante el año que estuvo metido en el proceso de rodaje mucha gente pensó que Phoenix estaba pasando por un período de abuso de drogas o que incluso que estaba loco. La película fracasó estrepitosamente, pero para el actor fue uno de los momentos que "más impacto" su carrera como actor. " Hay algo completamente liberador en la humillación pública, no hay muchas cosas peores que eso", afirmó.

A pesar de tener varios años de carrera actoral, Phoenix comentó que todavía se "petrifica" cuando llega a los sets de las películas. "Cuando consigo un rol, hay tantas cosas que quiero expresar. Paso las páginas en los guiones y de repente empiezo a ponerme nervioso de que no voy a poder encontrar el espacio necesario para poder decir lo que quiero decir", señaló.

También habló de cómo fue encontrar su personaje en Guasón, la película de Todd Phillips por la que recibió su cuarta nominación a los premios Oscar. "Había veces en las que realmente me sentía mal por las cosas que le pasaban a mi personaje, y muchas otras lo detestaba y me sentía decepcionado por su comportamiento. Me gustó mucho eso", dijo el actor. Al mismo tiempo afirmó que detesta ensayar las escenas junto a los otros actores: "Se siente demasiado falso. Una de las grandes cosas que tiene el cine es la posibilidad de hacer varias tomas y descubrir cuales son las mejores en el proceso de edición. Yo prefiero eso y no tener una buena actuación ensayando y pasar toda la película pensando '¿Cómo hago para recrearlo?'".