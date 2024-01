escuchar

Lo que hasta ayer era un rumor que corría dentro del mundo del espectáculo, ayer la misma protagonista lo confirmó: en una charla con el presentador Jimmy Fallon, Jodie Foster reveló que le ofrecieron el papel de la princesa Leia en Star Wars, la aclamada saga que llegó a las pantallas en 1977 de la mano del director George Lucas y que aún hoy cosecha millones de fanáticos en todo el mundo. “ Podría haber tenido un cabello diferente ”, bromeó sobre el personaje que lanzó a la fama a Carrie Fisher.

Foster hizo la revelación ayer por la noche durante una entrevista que tuvo lugar en el living del programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La actriz y cineasta, de 61 años, explicó que cuando le ofrecieron darle vida a la princesa Leia en el film tenía otros compromisos cinematográficos, y por eso tuvo que decir que no.

“Interpretaste tantos papeles icónicos que amamos lo que haces. Pero vi esto en Internet: te ofrecieron el papel de la Princesa Leia en Star Wars, ¿es cierto?”, le preguntó el famoso presentador a la actriz de El silencio de los inocentes, Taxi driver y La habitación del pánico. “Sí”, respondió la estrella de Hollywood. “ Ellos buscaban una princesa Leia más joven, pero en ese momento tuve un conflicto: estaba haciendo una película de Disney y no quería retirarme porque ya tenía contrato ”, confesó. “Entonces no lo hice. Hicieron un trabajo increíble”, completó, halagando así la elección y el trabajo de interpretación de Fisher.

Para cerrar el tema, Foster se permitió hacer un chiste sobre lo que hubiera pasado si aceptaba el rol y el famoso peinado del personaje de la saga de ciencia ficción. “No sé qué tan bueno hubiera sido. Podría haber tenido el pelo diferente, ¿sabes? Podría haber optado por un ananá”, añadió en referencia a la forma del famoso rodete de Leia, personaje que apareció por primera vez en la franquicia Star Wars en 1977.

Carrie Fisher fue quien finalmente le dio vida a la princesa Leia

Los perfectos 60

Jodie Foster nació el 19 de noviembre de 1962 en Los Ángeles. En una entrevista que brindó al programa Today, Foster contó que el día que cumplió 60 años fue uno de los mejores de su vida y que en esta nueva década se siente feliz y contenta. La dos veces ganadora del Oscar resaltó que, incluso, son aún mejores que los “confusos” 50. “ Creo que es algún tipo de hormona o algo que se inyectó en mi sistema, donde de repente el día que cumplí 60 años fue uno de los mejores días de mi vida ”, graficó la actriz. “No lo sé, siento que de repente nada importa y todo es una ventaja”, agregó.

Foster regresó a la pantalla a los 61 años con un rol de alto perfil en la cuarta temporada de True Detective: tierra noctura, y de inmediato decidió volver a sentarse detrás de la cámara. “Tengo ganas de volver a dirigir, así que no creo que me vean en pantalla en el corto plazo”, adelantó la realizadora de films como Mi pequeño genio, Home for the Holidays y El maestro del dinero en una entrevista reciente que le concedió a LA NACIÓN.

Jodie Foster asegura que está feliz con sus 60 años bispo

La carrera de Foster tomó impulso en sus inicios de la mano de Martin Scorsese, quien en 1974 la dirigió en un pequeño rol en Alicia ya no vive aquí. Dos años después protagonizó Taxi Driver, largometraje que le valió a la actriz su primera nominación al Oscar. Desde entonces, Foster recorrió un largo camino en el que, revela, no siempre pudo ser auténtica. “Pasó mucho tiempo hasta que pude encontrarme en la posición de ser brutalmente honesta en mi vida y mi carrera”, explicó en la misma entrevista. “ Ahora me siento más genuina, no así cuando era joven, y quizá tenga que ver con la edad. Cuando llegás a los 60, hay una necesidad de mostrarte como verdaderamente sos porque no te queda tanto tiempo como para seguir fingiendo, ahora digo las cosas como son ”, aseguró.

Además de hacer referencia a su gran momento actual, la actriz habló de lo que significa para ella ser parte de Hollywood. “Me encanta ser parte de esta industria, me gusta seguir siendo sorprendida por lo que hacen mis colegas, es maravilloso ver el trabajo de tantas mujeres directoras ya que, a medida que crecía en Hollywood, no trabajaba con ninguna porque no había lugar para ellas”, enfatizó.

