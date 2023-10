escuchar

En lugar de avergonzarse, las hijas de Demi Moore buscaron capitalizar el descuido que tuvo la célebre actriz en su paso por la Semana de la Moda que se celebra en París: con la sugestiva imagen de la protagonista de Ghost, la sombra del amor con un pecho al descubierto, Tallulah, Rumer y Scout Willis salieron a la cancha en busca de un novio para su mamá.

“Actualmente aceptando solicitudes para su próximo marido...”, escribió Rumer junto a la postal de la estrella de Hollywood. La actriz, rápida de reflejos, respondió con tres emojis de risa. En las dos fotos que compartió la joven se ve a Demi en la presentación de las colecciones de primavera/verano 2024 de algunas de las marcas más importantes de la industria de la moda.

Tallullah y Scout no se quedaron atrás. “Tu próximo marido tiene mucha suerte, oh Dios mío”, escribió la primera en su cuenta de Instagram junto a la misma fotografía. “No puedo creer que sea tu hija”, expresó, también en su propia red social, la segunda. De inmediato, los seguidores de las hijas de Moore y Bruce Willis llenaron las publicaciones de elogios: muchos se ofrecieron para el puesto vacante, mientras que otros simplemente se dedicaron a resaltar la belleza de la protagonista de Cuestión de honor.

Bruce Willis y Demi Moore con las tres hijas que tuvieron más la actual del actor y sus hijas Demi Moore/Instagram

Por último, Moore también posteó la imagen en su cuenta. “Te amo. Me encanta ese pezón. Amo esa alma. Sigue haciéndolo, nena. sigue siendo esa DEMI MOORE yasss”, le escribió Tallulah, orgullosa de su mamá. También dejaron mensajes celebridades como Gwyneth Paltrow -“No es posible”, escribió en referencia al sensual look- y Naomi Watts, quien dejó tres emojis de fueguitos para dar a conocer su opinión al respecto.

Además de robarse todas las miradas por su belleza y su look total black con transparencias, la actriz de 60 años se convirtió en noticia al sufrir un percance con su look en pleno desfile de Yves Saint Laurent. Es que mientras posaba para los fotógrafos, levantó uno de sus brazos y quedó al descubierto de forma accidental su pezón izquierdo.

Soltera y feliz

Demi Moore y su último novio, Daniel Humm

La última pareja que se le conoció a Demi Moore fue Daniel Humm. La actriz y el chef suizo con estrella Michelin se separaron en noviembre del año pasado, a menos de un año del inicio de su relación. “Ella está en un buen momento”, afirmó en diálogo con la revista People una fuente cercana a la actriz de Streaptease, tras la ruptura. Y agregó: “Está feliz y disfruta de sus hijos y de sus amigos”.

Humm fue el primer amor que Moore hizo público luego de su divorcio de Ashton Kutcher, con quien contrajo matrimonio en 2005 y se separó en 2013. Antes, estuvo casada con Bruce Willis, de 1987 a 2000, con quien tuvo a sus tres hijas: Rumer, de 35 años, Scout, de 32, y Tallulah, de 29. Su primer matrimonio, de 1980 a 1985, fue con el músico Freddy Moore, cuyo apellido adoptó como nombre artístico.

Demi Moore junto a Ashton Kutcher, con quién se casó en 2005 y años después se separó en medio de un escándalo mediático Reuters

Daniel Humm es un aclamado cocinero y empresario gastronómico, dueño de uno de los establecimientos más trendy de Nueva York. Conocido en el mundo por su restaurante Eleven Madison Park, el hombre de 46 años abrió hace poco otro restaurante que lleva el nombre del hotel en donde está alojado, NoMad. Además está a cargo de la gastronomía en las otras cocinas de la cadena y es autor de varios libros. El empresario gastronómico también es uno de los cofundadores de Rethink Food, una organización sin fines de lucro comprometida con la creación de un sistema alimentario más equitativo y sostenible. Incluso durante la pandemia del coronavirus, en 2020, la organización pasó a servir alrededor de 3000 comidas al día a los socorristas y a las comunidades con inseguridad alimentaria en todo Nueva York. El chef tiene dos hijas y se ha mostrado en redes sociales muy acompañado por ellas.

-Demi Moore y sus tres hijas HOLA

“Creo que es un proceso, para no sonar a cliché, pero en realidad es un proceso de aprender a amarte a vos misma, aceptando quien sos, tal como sos”, expresó hace un tiempo al hacer una profunda reflexión sobre sus matrimonios. “Cambié tantas veces una y otra vez para adaptarme a lo que pensé que alguien más quería... Estamos condicionados a trabajar para ser deseados, pero se supone que no debemos tener nuestros propios deseos”, comentó durante su visita al programa The Jess Cagle Show.

LA NACION

Temas Demi Moore