Joe Lara, el actor que interpretó a Tarzán en los noventa murió en un accidente de aviación

Joe Lara, el actor que interpretó a Tarzán en la serie Tarzan: The Epic Adventures murió este sábado en un accidente de aviación junto a su esposa y otros cinco pasajeros que viajaban en un avión privado que cayó cerca de Nashville.

Nacido el 2 de octubre de 1962 en San Diego, California como William Joseph Lara, el actor había empezado su carrera como modelo hasta que fue elegido para interpretar al rey de la selva en el telefim Tarzan en Manhattan, estrenado en 1989 por la cadena CBS. La trama de la película televisiva imaginaba que el personaje de las novelas de Edgar Rice Burroughs salía de la jungla para rescatar a la mona Chita en Nueva York.

Joe Lara como Tarzán

Unos años después, Lara volvió a interpretar al personaje que lo hizo conocido en la serie Tarzan: The Epic Adventures, que se emitió por una temporada entre 1996 y 1997 y que se grababa en Sudáfrica. El actor también participó en películas de acción estrenadas directamente en video como Sunset Heat (1992), American Cyborg: Steel Warrior (1993), Final Equinox (1995) y Doomsdayer (2000). Además, Lara apareció en series como Baywatch y Conan. En 2009 editó un disco, Joe Lara: The Cry of Freedom, en el que cantaba y tocaba la guitarra.

Las autoridades de Tennessee están en plena investigación para determinar los motivos del accidente del avión que se dirigía hacia el aeropuerto de Palm Beach en Florida.

LA NACION