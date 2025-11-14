Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos

Johnny Depp pisó suelo argentino el lunes pasado y desde ese momento revolucionó Buenos Aires. Luego de cumplir con sus compromisos profesionales -fue la gran figura de la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse y fue a La Plata para recibir la llave de la ciudad- la estrella de Hollywood decidió salir a divertirse junto a su íntimo amigo, Jorge Corcho Rodríguez.

La noche del jueves comenzó para el actor en El mercado, el restaurante que se encuentra en el Hotel Faena, en Puerto Madero. El menú elegido para la velada fue el famoso asado a la leña que prepara Emiliano Yulita, el chef ejecutivo del lugar. Del maridaje se encargó el head sommelier Maximiliano Pérez, quien le hizo probar a Depp algunas etiquetas de cosechas que ya no se consiguen.

Johnny Depp llegó a Buenos Aires con su guitarra. Anoche no dudó en sumarse a zapar luego de escuchar a la banda del hotel Faena

Johnny Depp optó por un look casual para la velada y dejó atrás por un rato su ya clásico sombrero de ala y el pañuelo en el cuello. En el Faena se cruzó con la exmodelo Daniela Urzi y no dudó en posar con ella

Johnny Depp quedó muy satisfecho con el banquete que le preparó Emiliano Yulita y los vinos elegidos por Maximiliano Pérez y luego posó con ellos

El protagonista de Piratas del Caribe degustó, según pudo saber LA NACIÓN, una selección de cortes de Aberdeen Angus cocinados a la estaca: asado de 5 costillas y vacío. También probó el ojo de bife a la leña. Encantado por el banquete y las costumbres locales para asar la carne, preguntó por la técnica utilizada, los tiempos de cocción y los distintos pormenores de la preparación de cada uno de los platos que estaba probando por primera vez.

Sobre el final de la cena, Depp compartió que lo que más le gustó fue el punto casi bleu de la carne, conocido en Buenos Aires como “punto checa”. También le llamó la atención la molleja a la leña, un plato fuera de la carta que Yulita preparó especialmente para el actor. En relación con los vinos, la selección que acompañó la carne fue una serie de tintos mendocinos del Valle de Uco, en su mayoría malbec, su cepa preferida. También eligió un ícono argentino, el Estiba Reservada 2016, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la degustación. El actor fue “muy amable” con todas las personas que lo atendieron y se mostró muy contento con la velada.

Depp sorprendió a quienes estaban presente con un espectáculo tan único como inesperado

Johnny Depp demostró sus habilidades musicales mientras María Campos le puso la voz a la zapada

Una vez que la cena llegó a su fin, Depp y el grupo que lo acompañó pasó al living del exclusivo hotel, donde tocaba la banda de Lola y Bon Bon Club. Convocados por la música, Depp y el Corcho Rodríguez se sumaron a zapar y tocar para los huéspedes del hotel, un grupo de privilegiados que quedó sorprendido por tener frente a ellos a una de las más reconocidas estrellas de Hollywood tocando para ellos.

Johnny Depp y su gran amigo, Jorge Corcho Rodríguez, tocaron un rato para los presentes. Concepción Cochrane Blaquier, de blanco y con gafas oscuras, disfrutó del show

Jorge Corcho rodríguez, Johnny Depp y el polista Horacito Heguy

Natalia Graziano también se cruzó con Depp en la noche porteña y aprovechó para sacarse una foto

Concepción Cochrane Blaquier, Natalia Graciano y María Campos en el Faena, antes del show de Depp

Una noche a pura música

Johnny Depp en su faceta de músico

Johnny Depp despuntó el vicio de la música en el Faena

Una visita movida

Depp tuvo el martes dos compromisos laborales que movilizaron a sus fanáticos. Primero fue el invitado estrella Cortá por Lozano (Telefe). Además de promocionar su nueva película como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, revelar detalles sobre sus amistades con grandes figuras de Hollywood y contarle al mundo entero que es un fanático de las empanadas argentinas, el actor se tomó algunos segundos para saludar a sus fanáticos locales.

Terminada la entrevista en los estudios de Martínez, el intérprete de clásicos como El joven manos de tijeras, Pesadilla en la calle Elm y Piratas del Caribe, salió por la puerta principal y se acercó junto a una enorme comitiva a tomarse fotos y firmar autógrafos a personas de todas las generaciones. Por la noche fue la gran figura de la avant première de su segunda película como director en un complejo de cines del barrio de Palermo, un evento plagado de famosos locales.

Johnny Depp en La Plata

El miércoles Depp se trasladó hasta la capital de la Provincia de Buenos Aires, donde fue distinguido por la Municipalidad de La Plata. La estrella de Hollywood visitó el Palacio Municipal y -rodeado de fanáticos que lo esperaban en las inmediaciones de la Plaza Moreno- fue recibido por el intendente Julio Alak en una emotiva ceremonia.

Durante el encuentro, el actor recibió la “llave de la ciudad”. Una vez que Depp agradeció el reconocimiento, se asomó al balcón para saludar a sus seguidores y se dirigió al Teatro Coliseo Podestá para brindar una masterclass, en lo que fue una jornada atípica para la ciudad de las diagonales.

El artista estadounidense Johnny Depp causó furor en su visita a La Plata Ignacio Amiconi

Después del raid promocional, Depp decidió tomarse unos días para disfrutar del país y de la compañía de amigos. Según pudo saber LA NACION, el artista planea quedarse en el país por lo menos una semana más.