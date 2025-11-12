La insólita anécdota de Johnny Depp con Marlon Brando que hizo reír a todos: “Iba a llamar al médico”

La presencia de Johnny Depp en la Argentina generó una verdadera revolución. Aterrizó en Buenos Aires para promocionar su nueva película Modigliani, tres días en Montparnasse (Modi: Three Days on the Wing of Madness), la cual lo tiene como director. El martes 11 de noviembre tuvo un mano a mano con Verónica Lozano en su programa Cortá por Lozano (Telefe) y habló de todo, desde su presente, hasta su nuevo proyecto en la pantalla grande y el cariño y apoyo que siempre recibió de sus fans. Pero, sin dudas, uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando contó una anécdota “escatológica” que tuvo como coprotagonista a nada más y nada menos que a Marlon Brando.

Así como Depp cuenta con fanáticos alrededor del mundo, él también tiene a sus propios ídolos. Marlon Brando siempre fue uno de ellos. Pero, además de admirarlo, tuvo la oportunidad de no solo trabajar con él, sino de ser su amigo.

Justamente, durante su paso por el programa de Telefe, Verónica Lozano le preguntó: “Marlon Brando fue un personaje muy importante en tu vida, de mucho amor y respeto mutuo. Trabajaron juntos en Don Juan DeMarco, ¿vos lo admirabas desde antes o nació el amor ahí?“.

El martes, Johnny Depp visitó Cortá por Lozano y tuvo un mano a mano con Verónica Lozano Adrian Diaz Bernini - Prensa TELEFE

”Yo tenía una gran admiración por Marlon Brando. La primera vez que nos conocimos fue por teléfono. Yo estaba en Nueva York y él en Los Ángeles. Hablamos tres horas y media y fue maravilloso. Me acuerdo de que colgué el teléfono y pensé ‘¿es real? ¿Es así? ¿Pasó esto?’. Entonces a la semana estaba en Los Ángeles y me invitó a cenar. Comimos y hablamos por seis o siete horas. Teníamos una conexión divina, ese entendimiento de las almas y nos hicimos amigos. Trabajamos juntos tres veces. Era el rey de las bromas”, expresó Depp.

A partir de esto último, Lozano lo impulsó a que contara su peculiar anécdota con Brando y él no lo dudó. “Fui a Irlanda a hacer una película (Divine Rapture, estrenada en 1995), pero yo no tenía ninguna información sobre el personaje. Le dije ‘¿tengo que leer el guion?’ y él me dijo que no hacía falta. Cuando bajé del avión fui a su casa y en el bolsillo tenía un aparato con el que uno puede hacer sonidos de ped*s, pero de los peores que se pueden encontrar”, relató. ¿Lo usó? Por supuesto que sí.

Depp contó que el primer contacto que tuvo con Brando fue telefónico; Don Juan DeMarco de 1994 fue la primera película en la que trabajaron juntos (Foto: IMDb)

“Nos abrazamos, nos sentamos en el sillón, en frente del fuego, y le dije ‘tengo algo en el estómago, debe ser por la comida del avión y dos minutos después… el ruido. Me miró y me dijo ‘ah, muy bien, Johnny’. Entonces apreté el botón de nuevo y me dijo ‘pero eso no parece estar bien Johnny. ¿Hay algo mal? ¿Te pasa algo?’. Lo tuve treinta minutos hasta el punto que me dijo que iba a llamar al médico. Y antes de que lo hiciera, saco el aparato y se lo muestro. Ahí se dio cuenta de lo que estuve haciendo y empezó a reírse. Lo miraba y decía ‘encontré a Dios’“, sentenció el actor, mientras todo el estudio empezó a reírse.

Don Juan DeMarco (1994), fue la película que unió por primera vez en la pantalla grande a Depp y Brando. Dirigida por Jeremy Leven y producida por Francis Ford Coppola, cuenta la historia de un joven que asegura ser el legendario amante Don Juan y del psiquiatra que tiene solo diez días para evaluar su estado mental y determinar si lo que dice es real o solo producto de su imaginación. Luego le siguieron Divine Rapture (1995) junto a Debra Winger y John Hurt y por último El guerrero (The Brave), film que Depp dirigió, protagonizó y estrenó en 1997.

Luego de Don Juan DeMarco, Brando y Depp trabajaron juntos en Divine Rapture y El Guerrero (Foto: IMDb)

El protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates (Charlie and the Chocolate Factory) afirmó en más de una oportunidad que Brando es su actor favorito. En una entrevista con el sitio especializado en cine IMDb, aseguró: “Marlon Brando es quizás el mejor actor de los últimos dos siglos. Pero, su mente es mucho más importante que la actuación. Su forma de ver las cosas, su forma de no juzgarlas, su forma de evaluarlas”. En su reflexión, comparó la lucidez intelectual de Brando con la de figuras como Stephen Hawking.