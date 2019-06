Jorge Lanata: "Defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota"

El periodista celebró que el actor haya podido expresarse abiertamente Crédito: gentileza eltrece

El periodista Jorge Lanata opinó sobre los dichos de Dady Brieva que había pedido la creación de "una Conadep del periodismo" y calificó esa idea como "una barbaridad" aunque pidió que se respete su libertad de expresión.

"Nadie propone el exilio de Dady Brieva . La frase es una imbecilidad, nada más. Dicha desde el poder, sería distinto el contenido", señaló Lanata en la conversación que habitualmente comparte con su colega Marcelo Longobardi en Radio Mitre.

"Pensar, cualquiera puede pensar cualquier cosa; decir, también. Tenemos que defender el hecho de que cualquiera diga la barbaridad que quiera, aunque no estemos de acuerdo", manifestó el conductor de Periodismo Para Todos y agregó: "Yo no creo que haya que controlar el discurso social. La gente tiene que poder decir lo que quiera".

Lanata ahondó en la libertad de expresión de todos los ciudadanos y remarcó: "Si aceptás que la gente no diga algún tema, de ahí a que no diga todos, hay diez minutos. No hay nada que controlar en eso, la opinión pública se controla sola".

Luego, el periodista retomó el concepto de Brieva sobre el periodismo y señaló: "Dady Brieva dijo una forrada, ok, cada uno pensará lo que quiera, pero yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota", y posteriormente subrayó que la propuesta del actor "en el fondo le gusta" al kirchnerismo.