Jorge “Locomotora” Castro: “Me ofrecieron vacunarme antes pero dije que no, esperé mi turno”

En una encendida emisión de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale al frente, el tema de la vacunación contra el coronavirus en la Argentina fue ineludible y generó un tenso ida y vuelta entre Jorge “Locomotora” Castro y Aníbal Pachano.

El exboxeador contó que, a sus 53 años, está vacunado porque está dentro del grupo de riesgo ya que tiene diabetes, pero que cuatro meses antes le ofrecieron vacunarse antes de la fecha, ante lo que Pachano, de 66, le respondió que él debió esperar como cualquier ciudadano. “Yo tengo una batería de 16 problemas pero tuve que esperar como cualquier hijo de vecino. Vos no sos el problema, pero me parece que el sistema está como raro”, respondió Pachano.

Castro contó que le habían ofrecido vacunarse “antes de tiempo” pero que no aceptó. “Vamos a esperar el momento”, fue su respuesta. “¿Quién te dijo de vacunarte?”, indagó Viale. “La gente de vacunación de La Plata, pero yo dije de esperar al momento, y llegó el momento y me vacunaron”, amplió.

“Me gusta ser un tipo hecho y derecho. Como yo ya la pasé, trato de ayudar a quienes más lo necesitan y hay que sacar a los chicos de la calle”, manifestó, y habló de su proyecto de ser candidato a diputado por el Frente de Todos.

Castro también dijo no tener miedo de ser usado políticamente: “No me da miedo porque yo sé quién soy, y ahora quiero ser diputado de la Nación, tengo un comedor de 350 personas y también voy a trabajar a las cárceles”, contó.

El sábado, en La noche de Mirtha Legrand, Viale había hecho mención a la importancia de que llegaran más vacunas al país. “Quédense en sus casas, no salgan, es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Quédense, no circulemos, tratemos de estar adentro consumiendo mucha tele, comiendo mucho para engordar un par de kilos y para tener por lo menos un poquito más de orden sanitario en este país tan alocado”, dijo la conductora y actriz, antes de esbozar su crítica.

“Nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. Esperemos que lleguen en algún momento, antes de que se vayan todos a vacunar afuera, al menos los que pueden. Esperemos que pronto tengamos una solución, ojalá así sea. Los chicos no van a tener escuela esta semana ¡Vamos los papás que volvemos a ser maestros!”, manifestó con cierto sarcasmo. “Muy buenas todas estas medidas maravillosas que tenemos básicamente porque no hay vacunas”, concluyó categórica.

