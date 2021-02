Jorge Rial: “Efectivamente, no vuelvo a Intrusos”

Mucho se habló sobre la salida de Jorge Rial de Intrusos, programa que hizo durante veinte años ininterrumpidos en América TV. Se dijo que se iba peleado con todos y que por eso se había ido sin despedirse, pero el conductor decidió desmentir esas versiones y apareció hoy en el ciclo de chimentos para confirmar su decisión de dar un paso al costado, además de dar detalles acerca del ciclo que lo tendrá como anfitrión próximamente, en el mismo canal.

“Efectivamente no vuelvo a Intrusos, aunque algunos no puedan creerlo. No me despido definitivamente de nada porque no creo en eso. Me despido por ahora. Intrusos es mi hijo, lo parí en todo sentido. Uno siempre piensa que se va a quedar a vivir y esta decisión es un desafío fuerte porque salgo de la zona de confort donde sé qué va a pasar, hasta dónde profundizar. Me podría quedar hasta que me echen, porque además factura bien. Pero hay que jugarse, reinventarse y buscar un nuevo camino, y siento que Intrusos está consolidado”, arrancó Rial ante la atenta mirada de los panelistas, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Damián Rojo, Débora D’Amato y Paula Varela.

Tranquilo, Rial explicó que se queda en América para conducir TV Nostra, ciclo que irá de lunes a viernes de 21 a 22.30. “De acá no me muevo. Voy a hacer otro programa que me da vueltas desde hace dos años, pero que entonces no se dio y ahora vi un hueco y me colé. Necesitaba un cambio, un desafío nuevo, inclusive en lo personal”, aseguró. “Hubo momentos en que venía a Intrusos y sentía que venía a marcar tarjeta y facturar y eso no está bien. También me divertí mucho, la pasé bárbaro, la pandemia nos revitalizó y lo disfruté”, agregó.

Rial también dejó en claro que no hubo discordias con ninguno de sus compañeros: “No tuve peleas con nadie. Cuando grabé el programa del 31 de diciembre sabía que era el último, aunque no se lo dije a nadie. Me propusieron quedarme en Intrusos y hacer el nuevo programa, pero tengo 60 años y no puedo. Intrusos sigue porque es una marca registrada, un sello de este canal y siempre funcionó, por eso no toqué a nadie, para que siga. Y tampoco quiero embarcar a nadie en un desafío personal que no sabemos cómo va a salir”.

Finalmente, el periodista se refirió al rumor sobre el enojo que le habría ocasionado el acceso a un chat paralelo que mantendrían los panelistas del ciclo. “No me voy enojado con nadie, el chat de Intrusos es de laburo y si tengo que hablar con alguien en especial, hablo y listo”, remarcó. Pallares, entonces, confirmó que hay un chat paralelo que se armó cuando Rial estuvo de licencia, en el 2018. “Fue quedando ese chat y hablamos de trabajo. De hecho estaba muerto y se reavivó con todo esto”, señaló.

Ya despidiéndose, Rial aseguró: “No lo vivo con nostalgia porque no siento que los abandono. Fue raro todo porque pensábamos festejar los 20 años con todo y la pandemia no nos dejó. Pero voy a venir un día más para despedirme como corresponde”. Entonces, todos en el estudio decidieron dedicarle un fuerte aplauso.

Qué es TV Nostra

Rial adelantó que su nuevo proyecto es un programa de actualidad y de política, pero no de archivos. “Va a haber una sección que se llama ‘politudeces’, porque está plagado de políticos que hablan pavadas. No hay nada peor que poner a un político delante un espejo porque es vergonzante. Va a tener una mirada humorística, irónica. Ya está armado el equipo de producción y de edición, la escenografía y la música. Estamos definiendo quién me va a acompañar, pero no hay nadie cerrado”, dijo.

El conductor contó también que va a tener a un primer entrevistado muy fuerte. “Se trata de uno que nunca habla y aparece poco, y va a ser noticia internacional”, adelantó sobre el ciclo que debutará en marzo.

LA NACION