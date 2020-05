El periodista contó en sus redes que se reencontró con su nieto, y tras las críticas, tuvo que aclarar el motivo Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 15:35

Jorge Rial compartió algunas fotos de su reencuentro con su nieto , Francesco , en su cuenta de Instagram, y despertó una ola de críticas en las redes sociales. El conductor de Intrusos fue acusado de romper la cuarentena y luego él se encargó de aclarar el motivo por el que pasó la tarde con el pequeño: su hija, Morena Rial , no se sentía bien de salud y por eso quedó a cargo del niño.

"Pasé el mejor domingo de mi vida. Dormí la siesta con mi nieto. Lo demás es poesía", escribió el periodista en sus stories , y luego hizo un posteo donde se explayó más: "Habláme de complicidad y alegría. Ver a mi nieto un rato y disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron, cómo lo cuidó, ¡y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso si, ahí eligió los brazos de @romipereiro".

En las postales que publicó se lo ve disfrutando junto a su esposa, la nutricionista Romina Pereiro -quien es madre de Violeta y Emma, fruto de su relación anterior con Gustavo Olmedo-, y su nieto Francesco. Rápidamente los usuarios reaccionaron en los comentarios: "¿Cómo? ¿No es que no se puede visitar a nadie y menos a gente de esa edad?"; "Yo me muero por ver a mis nietos hace 60 días, ¿acaso sacaron ahora un nuevo permiso para que los abuelos podamos circular?"; "Qué mal que lo muestres, muchos no podemos hacer lo mismo"; fueron algunos de los mensajes.

Ante esta lluvia de críticas Rial agregó una "posdata" a su publicación donde aseguró que se trató de un "motivo de fuerza mayor": "Para los que se enojan: fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar, con todos los permisos y recaudos del caso". Y agregó: "No fue recreativo. No tome un avión. No me crucé con nadie. No use transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse".

Jorge Rial compartió en sus historias una postal de su tarde con su nieto, Francesco Ambrosioni Crédito: Instagram Stories