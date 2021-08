Jorge Rial habló del final de TV Nostra y apuntó contra Marina Calabró: “Sabía que llevaba y traía información de todos lados”

Jorge Rial rompió el silencio sobre el abrupto final de TV Nostra, el ciclo que conducía por las noches en América. El conductor dio a entender que una panelista -con quien trabajó tanto en Intrusos como en el efímero nuevo programa- lo traicionó. Si bien no la nombró al aire, el conductor de La Cocina del Gato, Gustavo Gato Sylvestre, quien lo estaba entrevistando asumió que se refería a Marina Calabró y Rial no lo negó.

“Tomé la decisión [de renunciar al programa] en 48 horas. Solo. Mi familia se enteró a las 18 horas de ese mismo día”, contó el ex Intrusos. “Tus compañeros por ahí te castigaron, te castigaron algunos”, agregó Sylvestre, en referencia a la reacción que produjo su sorpresiva renuncia. “ Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendió ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar ”, señaló Rial.

Y agregó: “A mi familia no le conté porque no la quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición: hay gente alrededor que después le vende a los otros, va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara ”.

Y subrayó: “ Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía ...”. Entonces, Sylvestre, asumiendo que se refería a Calabró, quiso saber: “¿Y por qué la convocaste?”. “Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia, pero me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío”, cerró el exconductor de TV Nostra.

Antes, Jorge había contado cómo habían sido sus dos salidas: primero, de Intrusos, y más tarde, de TV Nostra. “Cuando estaba en Miami empecé a tomar la decisión de irme. El programa que había soñado no lo podía hacer. Era tocar la vida política desde otro lado, más irónico”, contó.

Y agregó: “ A mí la gente me quiere ver en un lugar, y la grieta está tan metida que para ellos la ironía es un ataque. No te podés reír, quieren que castigues, no que te rías ”. Más allá de que el rating no acompañaba al ciclo, según Rial la decisión fue de índole personal. “Hoy hubiese seguido al aire, y con los números que yo veo que se están manejando en la tele, hubiéramos estado bárbaro. No fue un problema de números”.

Los dichos de Marina Calabró sobre el final de TV Nostra

Angela Lerena, Diego Ramos y Marina Calabró, panelistas de TV Nostra, junto al conductor del ciclo, Jorge Rial América

En tanto, la panelista ya había hecho declaraciones sobre el abrupto final del ciclo en que trabajaba. Tanto ella como el resto de los integrantes se enteraron casi en vivo de la renuncia de Rial y eso fue algo que no le perdonó al conductor. “No nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego [Ramos], ni Ángela [Lerena], ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final”, dijo Calabró a LA NACION.

“Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge. Diego avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Ángela y yo. Estaba la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían la decisión, pero Ángela y yo nos enteramos ahí mismo, por Jorge, que era el último programa. Fue un balde de agua fría”, detalló la panelista.

También relató cómo fue la conversación que tuvo con Rial después del primer impacto. “ Le dije que me parecía una mala decisión para todos nosotros, pero sobre todo para él, que me parecía que no se estaba haciendo un bien sino todo lo contrario . No me contraargumentó, él ya nos había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire, y no me discutió nada, ni me quiso convencer. Igual, hubiera sido imposible que me convenciera de lo contrario. Esto es un laburo, no sólo mío, sino el laburo de muchos y la televisión se trata de dar batalla”, expresó. Además, Calabró dijo que después de esa charla no se volvió a comunicar con Rial.

Por su parte, Diego Ramos dijo en más de una oportunidad que estaba arrepentido de haberse incorporado al programa y dejar su lugar en Corta por Lozano.

LA NACION