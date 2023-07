Felipe y Martita Fort criticaron a los sobrinos de Gustavo Martínez: “Molestó que se hagan los que estuvieron toda la vida”

escuchar

Si bien Martita y Felipe Fort no suelen dialogar con los medios, cada vez que lo hacen dan que hablar. Esta vez, los herederos de Ricardo Fort sacaron a relucir su costado más mediático y en una nota con Intrusos en el Espectáculo recorrieron los temas que más polémica generaron los últimos años en su entorno: la biopic El Comandante y la muerte de Gustavo Martínez.

“¿Hoy cómo están, después de algunos conflictos públicos que tuvieron?”, arrancó la nota con los hijos del excéntrico empresario Alejandro Guatti. “Siempre, todos los años hay polémicas sobre mi familia, todos los años alguno se pelea con alguien, y honestamente, ni Felipe ni yo no peleamos jamás con nadie ni hablamos mal de nadie”, tomó la posta Martita, y agregó de inmediato que no les importa que los critiquen. Cuando el movilero mencionó a Thomas, hijo de Jorge Fort y primo de ellos, fue Felipe quien decidió contestar. “Lo de Thomas es otra cosa, es aparte”, sentenció, y aseguró que el círculo íntimo que los rodea está compuesto por sus tíos, y nadie más. “Estamos por sobre cualquier ciruja que hable”, acotó Martita. “Somos Jorge, Eduardo y nosotros”, completó.

Sobre El comandante, la biopic sobre Ricardo Fort que Star+ estrenó a principio de año, Felipe contó que quedaron conformes con el resultado y negó cualquier tipo de conflicto entre la familia y la productora. “ Siempre capaz que hay algo que no te gusta, pero con la producción estuvo todo bien ”, aclaró el adolescente.

El dolor por Gustavo Martínez

Gustavo Martínez era el tutor legal de Marta y Felipe, hijos de Ricardo Fort Captura

En una segunda parte de la nota, los hijos de Ricardo hablaron de la muerte de Gustavo Martínez. En primer lugar, aclararon que el reclamo judicial que iniciaron los sobrinos de la expareja de su padre y su tutor legal “ya terminó” y aclararon que no hablaron ni piensan hablar con ellos. “No vamos a responder”, dijo seria Martita cuando Guatti les preguntó si les había molestado el reclamo, pero Felipe fue un poco más allá. “ Qué sé yo, no tengo problema con el reclamo en sí, me molestó que se hagan los que estuvieron toda la vida cuando estuvieron los últimos dos años nada más, y estuvieron entre comillas ”, confió el joven.

“Ya está”, intervino Martita, con ánimos de cortar con el tema, pero a su hermano todavía le quedaban cosas por decir. “Si hubiesen sido buenos con nosotros, apoyándonos… Está bien, puede ser que yo me haya ido a la mierda publicando lo que publiqué, pero si hubieran sido buenos con nosotros, que fuimos los que la pasamos, entendiendo nuestra situación…”, intentó explicar Felipe, ya sin su hermana junto a él. “Hicieron totalmente lo contrario. Uno de los chicos, no voy a decir quién, me negó el abrazo en pleno sepulcro. No le doy importancia, pero podría haberme dado un abrazo, ¿entendés? Estamos en una situación en la que un abrazo es bueno”, se defendió. “El que más estuvo de los sobrinos de Gustavo es el que menos habló”, dijo a modo de pista, cerrando así el tema.

“Nosotros comemos por la fábrica”

Los mellizos Marta y Felipe, hijos de Ricardo Fort, se sorprendieron por lo que había sucedido en el estudio de Olga Captura Olga

Hace unos días, los hermanos Fort pasaron por el estudio de Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados en el canal de streaming Olga y hablaron de la empresa familiar y el futuro laboral. Cuando el conductor le preguntó a Felipe si tenía interés en el progreso de la fábrica, el joven de 19 años respondió con firmeza: “Sí, porque es familiar. La empresa me gusta y tiene una buena historia. Es como una casa”. “Honestamente, nosotros comemos por la fábrica”, agregó Marta.

Más allá de su cercanía con la empresa familiar, la joven remarcó que tiene deseos de hacer su propio camino y de que su nombre se destaque más allá de su padre y del emprendimiento de chocolates: “Quisiera hacer mis cosas como mediática y como modelo. Ser famosa por otro lado. Me gusta la fama, que vaya a una entrevista y no me pregunten por el Marroc gigante”.

Sobre esto último, manifestó su deseo de seguir ligada a la empresa, pero construir su popularidad por otro lado. “Quiero tener un historial aparte. Me gustaría seguir ocupándome de la fábrica, pero hacer un equilibrio”, expresó.

