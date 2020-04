Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith fueron padres de una nena

El actor y su esposa, la protagonista de Queen and Slim, quienes se casaron en secreto en noviembre de 2019, fueron papás de una niña Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Joshua Jackson y su esposa, la modelo y actriz Sophie Turner-Smith, fueron padres de una nena. La noticia fue confirmada por los representantes de la pareja a la revista People . "Tanto la madre como la pequeña están felices y sanas", añadieron.

"Este ha sido un viaje fantástico que empezó con la maravilla y la transformación, nunca olvidaré cómo se sintió esto", escribió Turner-Smith en su cuenta de Instagram cuando estaba atravesando la última etapa de su embarazo.

Los actores se casaron en secreto en noviembre de 2019 . Los meses previos habían sido fotografiados usando anillos de compromiso. En cuanto al embarazo, la primera aparición pública de la actriz de Queen & Slim luciendo su pancita se produjo en enero de este año en Los Ángeles, y al poco tiempo compartió que estaba esperando una nena.

El ex The Affair y la actriz de Without Remorse siempre vivieron su relación con bajo perfil. De hecho, comenzaron su noviazgo en noviembre de 2018 y muy pocas fotos de ellos circularon, tan solo algunas en las que se los veía tomados de las manos. Un año después, la boda secreta trascendió, y meses más tarde decidieron compartir la buena noticia del embarazo.

"Obviamente que este momento es estresante", contó recientemente Jackson en el programa Good Morning America, respecto a cómo experimentaron la recta final de la dulce espera en medio de la pandemia del coronavirus. "Estamos tratando de encontrar la manera de ser inteligentes respecto a la cuarentena. El sistema médico está en un período difícil, así que nos tomamos todo día a día, pero lo más importante que es Jodie está bien de salud", declaró el actor de Dawson's Creek , quien antes de conocer a Turner-Smith estuvo 10 años con Diane Kruger.

La pareja se separó en 2016, y la actriz de Bastardos sin gloria se mostró al poco tiempo con el ex The Walking Dead Norman Reedus, con quien tuvo una hija en 2018 .