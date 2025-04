Joshua Jackson reveló cómo es su relación con Katie Holmes, su novia en Dawson´s Creek y su ex en la vida

Joshua Jackson y Katie Holmes fueron, para sus fanáticos de la generación X y los millennials que se sumaron después, una de las parejas más queridas de la exitosa serie Dawson´s Creek. Incluso, el amor entre Joey Potter y Pacey Witter trascendió la pantalla y se transformó en un romance en la vida real. Hoy, a 25 años de aquellos años felices, el actor reveló cómo es la relación con su ex.

Invitado al podcast de Jesse Tyler Ferguson Dinner’s on Me, el actor de Doctor Odyssey, de 46 años, compartió algunos detalles sobre el vínculo que mantiene con sus excompañeros de elenco. En el ida y vuelta con el conductor, contó que hace poco se unieron para apoyar a James Van Der Beek, quien fue diagnosticado con un cáncer colorrectal el año pasado, y explicó quiénes lograron forjar una conexión.

Dawson´s Creek, una serie que marcó una época

“Busy Philipps y Michelle Williams son ​​muy, muy cercanos”, aseguró en relación con las actrices que le dieron vida a Jen Lindley y Audrey Liddell, según publicó la revista People. “Y Katie y yo somos muy cercanos”, agregó de inmediato. Jackson explicó también que si bien con sus excompañeros no siempre están en contacto, su conexión con ellos es fuerte.

“No es una llamada diaria. A veces no es una llamada semanal, mensual o incluso semestral. Pero cuando estamos juntos, A, siempre hay algo como: ‘sé que lo sabés’. Y B, hay momentos importantes en la vida en los que, además de tu marido, probablemente no hay otras personas con las que estés tan unido. Porque tuviste que pasar por lo bueno y por lo malo, por la felicidad y por enojos, por un “no me hables´ hasta un ´te amo´”.

Busy Phillips criticó la serie, pero se llevó una gran amiga, Michelle Williams GROSBY GROUP - LA NACION

“Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey. Ha estado en el medio por tanto tiempo, me ayudó mucho, lo respeto como amigo y como profesional”, fueron las palabras que eligió Holmes hace un tiempo para explicar su vínculo con Jackson.

El año pasado, Holmes admitió que si bien cada tanto habla con sus excompañeros, no estaba al tanto ni es parte del grupo de WhatsApp que formaron hace ya mucho tiempo. “Todos nos mandamos mensajes de vez en cuando, pero no sabía que existía WhatsApp. ¿Sabés qué? Soy muy mala con WhatsApp. Nunca lo reviso porque es demasiado”, se defendió.

Un amor breve y un cariño eterno

El esperado beso de Joshua Jackson con Katie Holmes en la serie Dawson´s Creek

Jackson y Holmes se conocieron en 1998 cuando ambos fueron elegidos por Kevin Williamson para filmar Dawson’s Creek. El flechazo fue rápido y la relación duró un año, hasta 1999. Si bien la pareja se rompió, continuaron trabajando juntos y lograron mantener un buen vínculo hasta que el programa terminó, en 2003.

Kerr Smith junto a Joshua Jackson y Katie Holmes en las instancias finales de la serie GROSBY GROUP - LA NACION

Luego de varios años alejados, Jackson se acercó a Holmes cuando ella se apartó de la Iglesia de la Cienciología y se divorció de Tom Cruise. “Es como si te encontraras con un amigo de toda la vida, hablamos por teléfono y nos ponemos al día”, reveló el actor, a quien Holmes le contó cómo es ser madre soltera de su hija, Suri Cruise. “Fue muy lindo hablar con ella”, manifestó. En marzo de 2018, ambos se reunieron para las cámaras para una producción especial de Entertainment Weekly.

Si bien nunca volvieron a mostrarse juntos, en 2016 circularon rumores sobre una posible segunda oportunidad entre los actores. Fue en la revista Life & Style donde se publicaron las primeras versiones, aunque la actriz insistió en que la relación no era más que una profunda amistad, y que fue Jackson el primero en enterarse, de la boca de Holmes, sobre su separación del protagonista de Misión Imposible.

En marzo de 2018, gran parte del elenco se reunió para analizar la serie en retrospectiva Entertainment Weekly

Luego de romper con Cruise, Holmes mantuvo una larga y secreta relación con el actor Jamie Foxx, de quien se separó de manera definitiva en agosto de 2018. Jackson, por su parte, estuvo diez años de novio con la actriz alemana Diane Kruger -entre 2006 y 2016-, se casó con la modelo y actriz británica Jodie Turner-Smith en 2018, con quien tuvo una hija y se divorció luego, en el 2023, y mantuvo un breve, pero publicitado romance con la ganadora de un Oscar Lupita Nyong’o.

LA NACION