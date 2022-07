Chris Hemsworth se ríe de su “perfecto español” con su esposa, Elsa Pataky

La vida de la familia Hemsworth- Pataky es intensa: mientras Chris sigue rompiendo taquillas con Thor: Love and Thunder, Elsa acaba de cumplir años y descubrir que será tía por primera vez de parte de su hermano, todo en la misma semana. El actor australiano no quiso pasar por alto el aniversario número 46 de su mujer y no dudó en dale un toque de humor al festejo.

La estrella de Thor ya había felicitado a la actriz en sus redes sociales, pero esta vez subió una nueva publicación parodiando sus propias dificultades a la hora de hablar el idioma natal de su esposa. “Aquellos que hablen español, notarán que mi español ha mejorado a la perfección, aquí con un hermoso mensaje de cumpleaños para @elsapataky”, mencionaba irónicamente junto a la foto.

Lo curioso de esta simpática instantánea viene en el mensaje escrito junto a la vela. La torta estaba acompañada de una tarjeta de felicitación donde podía leerse: “Feliz Navidid, Elsa”. Destacando no solo el error temporal, sino también el gramatical de la palabra “Navidad”. A pesar de sus esfuerzos, el actor sigue sin dominar la lengua, llegando a protagonizar frecuentemente divertidas situaciones. Incluso él mismo reconoció que su español es bastante “mediocre”, responsabilizando de su poca evolución a sus pequeños hijos India Rose, de 10 años y los gemelos Sasha y Tristán, de 8 años. “Mis hijos se ríen de mí cada vez que trato de hablarlo. Y eso destruye mi confianza. Así que los culpo a ellos”, confesaba con tono bromista el actor junto a una publicación en su Instagram.

Elsa Pataky , Chris Hemsworth y los sus pequeños gemelos Sasha y Tristán en la premiere de Thor: Love And Thunder, en Sídney, Australia Getty

Esta celebración tardía se debe a que el 18 de julio, la verdadera fecha de cumpleaños de Elsa, el actor estaba grabando la película Furiosa, precuela de Mad Max: Furia en el camino, donde forma equipo junto a la actriz Anya Taylor-Joy. De hecho, en las primeras imágenes del rodaje el actor luce irreconocible.

Por su parte, la actriz española no dudó en celebrar su día sin su marido, pero disfrutando de un resort de lujo con un grupo de amigas.” ¡Pasando grandes momentos junto a estas LEYENDAS!”, comentó Pataky junto a una serie de fotografías en Instagram en las que aparece realizando un gran salto hacía la piscina o tomando cócteles junto a sus invitadas.

Ese día, Hemsworth publicó en su Instagram: “¡Feliz cumpleaños a esta preciosa mujer! Gracias por ser siempre mi roca en la que apoyarme, pero mucho más cómoda”. En la imagen, Hemsworth aparece sentado sobre el regazo de su pareja, en un descanso de la grabación de una de sus películas. Ambos compartiendo un abrazo, con una expresión de felicidad en la cara de la actriz.

La pareja hizo pública su relación durante el año 2010 y se suele ver a la familia siendo parte del set de las producciones de Marvel. Recientemente, su hija India y uno de los gemelos formaron parte de su última película, ‘Thor: Love and Thunder’.

La familia reside en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia. El actor siempre había soñado con volver a vivir en su Australia natal, y espera poder rodar nuevas producciones en su país de origen. De hecho, el intérprete cuenta con su propia productora cinematográfica, llamada Wild State Productions.

Chris Hemsworth junto a su hija India en el rodaje de la última película de Thor