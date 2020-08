Juana Viale mandó al frente a Sergio Massa: "Me dijo que iba a venir, así que estoy esperando"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020 • 11:02

La política fue el gran centro de debate en La noche de Mirtha, en donde entre análisis sobre la realidad argentina, la reforma judicial y la cuarentena, Juana Viale aprovechó para pedirle a Sergio Massa que cumpla una promesa que le hizo semanas atrás.

"Nadie aguanta un archivo. Sin ir más lejos, Massa en el 2017 dijo, 'voy a sacar a todos los ñoquis de la Cámpora', y de repente veo los diputados y pienso, '¿Qué paso acá?'. Ahora es del Frente para todos... tomá", expresó El Dipy, dándole pie a la conductora para que cuente una charla que tuvo con el político hace unos días.

"Hace poco fui a un programa en TN, Verdad consecuencia, y estaba Massa. Creo que es muy de político lo que me dijo, pero yo lo invité a mi programa. 'Sí, sí', me respondió. 'Mirá que si no venís...', le remarqué. 'No, sí, sí, voy a ir'", recordó Juana.

Según reveló la actriz, desde ese momento la producción intentó que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación acudiese al ciclo, pero no tuvieron suerte. "Obviamente lo llamamos y lo convocamos, pero no podía. Ya van como dos fines de semana que no puede", contó antes de remarcar con ironía la razón por la cual rechazó la invitación. "Me dijeron que los políticos trabajan un montón los sábados, así que no puede venir, pobre".

Mientras el resto de los invitados se reía, Juana volvió a reforzar su intención de tener a Massa en la mesa. "Yo solamente sé que él me dijo que iba a venir, así que estoy esperándolo, porque sería muy interesante que puedan estar personas del gobierno también".