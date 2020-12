"Es un alma creativa": cómo definió Juana Viale a su hija Ámbar de Benedictis

Juana Viale resguarda a su hija Ámbar de las cámaras, pero en el regreso de Mirtha Legrand todas las miradas fueron hacia la cuarta generación de la familia Crédito: Instagram @juanavialeoficial

Juana Viale resguarda la privacidad de sus tres hijos en las redes sociales, y son contadas las veces que comparte contenido que los incluya. Sin embargo, el fin de semana su hija mayor, Ámbar de Benedictis, se robó todas las miradas en su fugaz aparición televisiva durante el regreso de su abuela, Mirtha Legrand. Las caras de asombro de la nieta de la diva recorrieron Twitter y muchos se preguntaron a qué se debían.

Lo cierto es que la misma Marcela Tinayre reconoció en una entrevista con Los ángeles de la mañana (eltrece) que Juana no tenía idea de que su hija iba a aparecer en el programa: "A ella no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías', y la sorpresa la desencajó".

Quizás para comprender la llamativa reacción de Viale en el instante en que su madre dijo: "Que entre la cuarta generación de esta familia", sirva de guía la detallada descripción que la actriz hizo de su especial vínculo con la adolescente en diálogo con la revista ¡Hola! a finales de octubre de 2018.

"Fue difícil la preadolescencia, el cambio, la mutación, tener que acceder a dar permisos, entrar en charlas profundas con Ámbar", confesó Viale al hablar sobre su rol como madre. "No tengo la necesidad de imponerle ni prohibirle nada y tenemos un gran diálogo, compartimos muchas cosas", aseguró.

Por ese entonces también reveló que la relación con su hija siempre fue muy cercana, y que prefería resguardarla de los medios de comunicación para que "explorara su vocación tranquila". Incluso se animó a confirmar que uno de los planes de Ámbar es seguir sus pasos y convertirse en actriz, pero fue cautelosa al opinar sobre su futuro: "A veces me dice que quiere ir a un casting y yo siento que todavía no está preparada".

"Ella es un alma creativa, muy exigente con ella misma y está haciendo su camino", así describió Viale a su primogénita, de quien fue madre cuando tenía 20 años, y estaba en pareja con el cantante Juan de Benedictis. En este sentido, Ámbar creció en el marco de una familia ensamblada: tiene dos hermanas menores por parte de su padre, y otros dos varones por parte materna.

A pesar del esfuerzo de la nieta de la legendaria conductora por mantener a su hija alejada de los flashes, la joven de 18 años tiene una gran herencia de fama a su alrededor: no solo su bisabuela es la diva de los almuerzos, sino que además su abuelo paterno es el cantante Piero.