Luego de la emotiva vuelta de Mirtha Legrand a la televisión,Marcela Tinayre contó cómo vivió el gran regreso de su madre y reveló detalles de la gran noche que reunió a tres generaciones en pantalla. Además, se refirió a la reacción de Juana Viale luego de que su hija Ámbar De Benedictis apareciera de sorpresa sobre el final de programa, para entregarle un ramo de flores y sumarse al brindis de despedida.

"Yo no quería ir porque era un tema entre mamá y Juana, que la reemplazó. Pero Nacho [Viale, productor del ciclo] me dijo: 'Mamá, esto es histórico, son tres generaciones que se van a juntar. Vos también hiciste el programa un montón de veces'. Entonces acepté. Mamá no sabía que yo iba, fue muy gracioso. Cuando ella entró, yo gritaba y arengaba desde el fondo del estudio, pero ella no me veía", contó este lunes en Los ángeles de la mañana.

Y enseguida confesó la congoja que le agarró al ver aparecer a su madre en el piso de Estudio Mayor. "Estaba escondida ahí atrás y cuando Juana la presento me agarró un llanto que no me podía contener. Era mi hija y mi madre ahí juntas. Me tuvieron que arreglar todo el maquillaje de nuevo, se me fue todo al diablo", expresó.

Tras halagar el trabajo de su hija -que reemplazó a Mirtha cuando la diva tuvo que dejar la conducción de su ciclo debido a la pandemia-, opinó: "A Juana le gustó mucho la conducción. Al programa lo desestructuró y le puso una impronta joven que hizo que se sume una nueva generación. Fue maravilloso como una tipa joven encaró temas complicados en plena pandemia. Hay que bancársela, informarse, dio vuelta el formato para que se acomode a ella, me encantó lo que hizo. Antes de arrancar, yo le pedía a la Virgen que la ayude y la verdad que fue fabuloso lo que hizo".

Su comentario dio lugar a que las panelistas del ciclo le pregunten cómo toma las críticas. "El Twitter me lo paso por el Twitter. No tengo, no leo. Hace años Susana [Giménez] me dijo: 'En esta profesión hay que hacer los tres monitos: no miro, no escucho, no hablo'. Sí tengo Instagram y ahí contesto todo. Estas vacaciones me voy a dedicar a contestar bastante", lanzó, entre risas, mientras advirtió que "la crítica es aceptada, pero la maldad no".

"Mi padre siempre me decía: 'En esta profesión, la mitad te quiere y la mitad no'. Conquistar al que no te quiere es el trabajo del artista ante la cámara. Los primeros años viví con fama prestada, hasta que me largué a hacer TV. Remé en dulce de leche para hacer mi propio camino, crear mi propio estilo y ganar credibilidad", agregó.

Minutos después, Tinayre volvió a hablar de La noche de Mirtha e hizo referencia a la presencia de Ámbar Debenedictis (la hija mayor de Juanita) en el final del programa."Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabia. Juana no la sabia, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: 'presentá a Ámbar'. Casi se me sale el corazón", confesó, al tiempo que aseguró que la adolescente estaba muy nerviosa porque "no está acostumbrada a las cámaras".

En cuanto a las versiones que aseguran que a Viale le habría molestado la presencia de la adolescente, ya que cuida mucho la privacidad de sus hijos, Marcela aclaró: "A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías'. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión... Yo hubiese llorado todo el programa".

Con respecto a las repercusiones del día después, reveló: "Ayer tomamos el té en casa de mamá y me dijo lo impresionada que estaba por la seguridad de Juana en la conducción. La gente pensó que se iba a encontrar con tres personajes y fue tan auténtico todo... Mamá no paraba de comer. Creo que la gente valoró eso, fue un almuerzo familiar televisado".

Por supuesto que la pregunta inevitable llegó por parte del conductor de LAM, Angel De Brito: "¿Cuándo vuelve Mirtha a la TV?". "Ayer estaba Nacho también y ella le dijo: '¿Nachito, cuándo vuelvo? Y él le dijo: 'Abuela, después del 20 de enero volvemos a hablar. Estoy de vacaciones'", comentó entre risas.

Tras asegurar que este fue un año muy difícil para todos, la conductora de Las rubias aseguró que van a pasar las fiestas en familia en la casa de su madre y que las vacaciones por el momento tendrán que esperar, ya que las fronteras de Uruguay están cerradas. "Yo estoy hipersensible, es una fecha sensible. Lloro a la mañana, son 20 minutos de llanto y después me recupero. Quiero que el 2020 se vaya, ya detesto ese número", expresó.

