Mirtha Legrand, emocionada, por su gran regreso a la televisión

20 de diciembre de 2020 • 01:36

Sin dudas, el regreso de Mirtha Legrand a la televisión fue una noche cargada de emociones.Tras el saludo de varios personajes del mundo del espectáculo, la conductora fue sorprendida por un emotivo homenaje con imágenes de su trayectoria que le hizo Juana Viale. Luego de muchas lágrimas y vivencias compartidas, llegó el momento de la despedida. Quien tomó la posta del programa fue la menor del clan que, tras repartir regalitos para sus invitadas de honor, propuso un brindis para el nuevo año que comienza.

La primera en expresar sus deseos para el 2021 fue la gran anfitriona de la mesa. "Que aparezca la vacuna. La gente está muy asustada, muy temerosa. Se muere mucha gente. Y que nos unamos los argentinos, que seamos hermanos de verdad", pidió Legrand levantando su copa. En cuanto a lo personal, la Chiqui fue más emotiva: "¡Que me quieran!", indicó al tiempo que sus sucesoras preguntaban: "¡¿Más?!". Casi sin darse por aludida, la diva continuó con sus deseos: "Que no me abandonen. Y pido salud y la unión de nuestra familia y de las familias argentinas".

La noche de Mirtha: el brindis por la vacuna 05:03

Video

Luego llegó el turno de Marcela Tinayre. Mientras pidió trabajo para todos los argentinos, en lo personal hizo referencia a su doloroso año. "Yo brindo por la salud de todos, para que en el 2021 salgamos de la tristeza. Que seamos Ave fénix, resurgir del dolor, de la pena, de los seres queridos que se fueron, que se transformaron, que están dando vueltas. Brindo por mi familia, por los hijos de Marcos y por mis amigos", remató muy conmovida.

"A mí me gustaría que seamos muy conscientes de la Tierra que tenemos, que no hay otro lugar al que ir, que hay que cuidarla, cuidar las aguas y los bosques. Y a nivel personal, yo también voy a brindar por mi familia. Por que esta imagen que es una abuela, una mamá y una nieta llegue a todos los hogares. Que lo más importante es la familia, que sin familia no hay amor, no hay salud así que ojalá que todos en sus mesas estas fiestas puedan estar así, en familia", expresó por su parte Juana Viale.

Ámbar, la hija de Juana Viale, también dijo presente anoche en el programa especial de La noche de Mirtha Legrand

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por su madre, quién quiso sumar un nuevo brindis. "Quiero hacer un brindis extra por la cuarta generación" y con un gran énfasis, gritó: "¡Que entre la cuarta generación de mujeres de esta familia!". Tras su pedido, Ámbar (la hija mayor de Juanita) ingresó al estudio con un ramo de flores gigantesco para su mamá.

Sin poder hablar y muy conmovida, Viale se emocionó hasta las lágrimas. Gracias a los años televisivos y el manejo de la pantalla, fue Mirtha quien tomó la posta y se hizo cargo del cierre del programa. Mientras recibía un ramo de flores similar por parte de su hija, la conductora no se quiso despedir del aire sin mandarle un saludo muy especial al expresidente Carlos Saúl Menem, quién se encuentra pasando por un delicado estado de salud. "No quiero que termine este programa sin recordar a alguien que me ayudó mucho cuando fue presidente: Carlos Menem. Cuando yo estaba prohibida que no podía trabajar en televisión él me dijo: 'cuando yo sea presidente usted va a trabajar' y lo cumplió. Así que mi recuerdo que está muy delicado de salud", concluyó la diva quien se despidió hasta el próximo año con su clásica frase "Como te ven te tratan...".

