escuchar

Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammon, fue suspendido de Telefe, donde conducía La Peña de Morfi, en marzo pasado. La causa de la decisión del canal fue la denuncia por supuesto abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando él era menor de edad, que se conoció públicamente dos años después de ser llevada a la Justicia. Tras permanecer alejado de los medios, el exconductor anunció que interpretará una obra de teatro y reveló una llamada que recibió.

Telefe suspendió a Jey Mammon, tras el conocimiento de la denuncia por abuso sexual a un menor de edad que pesó contra él, mientras conducía La Peña de Morfi. El humorista se reincorporará a los escenarios en los próximos días, luego del 26 de diciembre, cuando está previsto el estreno de la obra teatral que presentará en el teatro Zorba de Villa Carlos Paz, en Córdoba, bajo el título de Enseguida vuelvo.

El enigmático mensaje que publicó Jey Mammon en su cuenta de Instagram Instagram @jeymammon

“La parte creativa estuvo presente siempre. Las ganas de subir a un escenario aparecieron hace poco”, advirtió el exconductor, en diálogo con Mañanísima (eltrece). Y añadió: “Estoy muy bien. Estoy de pie, que es mucho decir”, en referencia a la cancelación que el humorista denuncia que sufrió luego de que Lucas Benvenuto expresara su testimonio sobre el presunto abuso sexual cuando era menor de edad.

“Y muy ansioso, muy expectante y muy contento de poder reencontrarme con la gente”, agregó. Además, Mammon destacó que incluirá en la obra teatral su música a través del piano y que contará cómo vivió los últimos meses. Rago llegó incluso a viajar a Madrid, en España, para alejarse del foco mediático.

Así, el periodista del programa que conduce Carmen Barbieri le consultó a Mammon cómo vivió la reacción de sus excompañeros al conocer la denuncia que pesó sobre él, como la gala de los Martín Fierro, cuando trascendió que se quedó solo en la mesa. “No quiero hablar del tema”, sentenció el humorista. “No es que no quiera, sino que después a cada cosa que digo se le da vuelta”, añadió.

Además, Jey Mammon reveló una propuesta que recibió en medio en el último tiempo y señaló que se le pasó por la cabeza regresar a la televisión. “Lo pensé, pero este año yo tengo un contrato, hasta diciembre”, advirtió. Y continuó: “Yo no me ofrecí en ningún lado nunca. Y sí es cierto que me llamaron y me han dicho que tengo las puertas abiertas”. El expresentador, que mencionó a Gustavo Sofovich de Polémica en el bar, concluyó: “Veremos el año que viene”.

Jey Mammon habló de su relación con Telefe

El exconductor de La Peña de Morfi señaló que, en la actualidad, no tiene pareja. “¿A quién no le gusta estar acompañado? Pero mi vida es un quilombo”, apuntó. Y le envió un mensaje a un reconocido periodista del canal: “[Ricardo] Canaletti, te amo. ¿No querés ser mi novio?”, expresó. Cuando el comunicador le señaló que tiene pareja, Mammon siguió: “Bueno, no soy celoso”.

En tanto, habló del canal del que fue suspendido al salir a la luz su acusación. “Si yo me muero hoy, probablemente, el informe sobre mi muerte no salga en todos los canales. Va a salir en todos los canales, menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó”, aseveró.