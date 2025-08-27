Juanes abrió su corazón y reveló cuál fue el momento más duro que atravesó junto a su familia

Previo a una nueva visita a nuestro país, Juanes cumplió con varias tareas promocionales en relación con su participación en La Voz Argentina como cocoach de Soledad Pastorutti. En una nota íntima que le brindó al podcast Más que titulares el artista abrió su corazón y contó cómo la salud de su hermana impactó fuertemente en su vida y en su música.

Corría 1992 y Juanes estallaba de felicidad: ¡Iba a convertirse en tío! Sin embargo, la alegría no prosperó. Si bien su sobrina nació sana, su hermana, Luz Cecilia, que entonces tenía 28 años, sufrió una fuerte hemorragia interna en el parto que la mantuvo en coma durante 27 años, hasta que finalmente falleció a la edad de 50 años, en 2019.

“Ese golpe es el más duro de mi familia. Cuando mi papá falleció era muy adulto, tenía cáncer, bueno, no era algo predecible, pero podía pasar... Pero lo de mi hermana fue demasiado loco porque ella era muy joven, estaba muy saludable”, reflexionó en diálogo con Javiera Quiroga.

Durante todos esos años, la madre y la tía de Juanes cuidaron incondicionalmente de su hermana. “Es una campeona, una luchadora que durante 27 años cuidó con entrega a mi hermana en coma”, destacó, emocionado, el cantante sobre su madre en declaraciones al diario español EL PAIS.

“Nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día”

“Yo me acuerdo de ese día. Todo el mundo estaba muy feliz, era una celebración familiar. Y cuando entro al cuarto, encuentro la cama tendida y a mi mamá y a mi tía llorando y las luces apagadas. Digo: ‘¿Qué pasó aquí?’ Y ahí fue cuando me dijeron que se la habían tenido que llevar otra vez, que había tenido una emergencia“, recordó el cantante.

“Fueron 27 años. Un proceso demasiado lento, difícil, y yo como que me aferraba con más ganas a la música, me aferraba a las ganas de hacer mi carrera, de superarme”, destacó el autor del hit “A Dios le pido”, que definió ese hecho como el que marcó un antes y un después en su vida. “Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento. Nunca había visto a mi papá ni a mi mamá llorar hasta ese momento. Nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día”.

Para el artista, todo el proceso fue “muy loco”. “La persona está ahí, pero tú no sabés si está. Entonces está en una cama, abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos, pero no hay conexión de ningún tipo y nunca lo supimos, la verdad. Pasaron 27 años en donde no hubo nada, cero. Hasta que en el año 2019 falleció. Fue muy triste y muy loco al mismo tiempo sentir que ella falleció y que todos descansamos. Como que todos nos miramos y dijimos: ‘Dios mío. Esto fue demasiado fuerte“, detalló Juanes en diálogo con la entrevistadora.

El cantante también aprovechó para destacar un aprendizaje que le dejó esta experiencia en su día a día. “Yo a veces me siento en el aeropuerto, por ejemplo, en cualquier parte y miro a las personas que van pasando y pienso. Cada persona lleva una cruz, cada quien lleva un lío en su familia, lleva algo siempre, todo el mundo lleva algo. La vida no es fácil para nadie, pero hay que aprender y seguir para adelante. Eso es parte de la vida", considera Juanes.

Una presente de disfrute entre trabajo y familia

Juanes, ganador de 27 premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de su exitosa carrera y con más de 16 millones de discos vendidos a nivel mundial, además de lucirse en La Voz Argentina se prepara para brindar una serie de shows en nuestro país.

El artista colombiano se presentará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 30 en el Arena Maipú de Mendoza y finalizará el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba donde además de sus temas más emblemáticos interpretará canciones de su último disco titulado Vida cotidiana.

Con respecto a su vida personal, desde el 2004 Juanes está casado con Karen Martínez, una actriz y modelo, como fruto de su amor, la pareja trajo al mundo a sus tres hijos llamados Luna, Paloma y Dante, con quienes ha publicado diversas fotos y videos compartiendo momentos juntos.