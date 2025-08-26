La Voz Argentina: quiénes son los cinco participantes del equipo de Lali Espósito que siguen en el reality

La Voz Argentina (Telefe) entró en una de sus etapas más decisivas con el inicio de los Playoffs, una instancia clave en la que los equipos comienzan a definirse camino a la gran final. Bajo un formato que combina las elecciones de los coaches con el voto del público, la tensión y las expectativas se hicieron sentir en cada presentación. En esta ocasión, todas las miradas estuvieron puestas en el team de Lali Espósito y en los participantes que la artista decidió llevar a la próxima fase del certamen.

Durante la gala del domingo 24 de agosto, Lali Espósito fue la encargada de abrir las definiciones de su equipo y anunció al primer participante en avanzar a la siguiente instancia: Valentino Rossi, quien deslumbró con su versión de “Don’t Stop Believin’” y recibió el reconocimiento de su coach como una de las voces más firmes del certamen. Junto a él, Jaime Muñoz también aseguró su lugar en la competencia tras emocionar con “La Barca”.

Estos son los artistas del Team Lali que avanzaron a la próxima etapa (Captura: Instagram @lali)

La lista de elegidos continuó con Alan Lez, que brilló interpretando “Bad” de Michael Jackson y fue destacado por su solidez vocal y técnica. Luego llegó el turno de Lola Kajt, quien convenció a todos con una sentida interpretación de “Don’t You Remember” de Adele. Finalmente, el quinto cupo directo en el equipo se lo llevó Rafael Morcillo, que avanzó con su versión de “(You Drive Me) Crazy” de Britney Spears.

El equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina (Foto: Instagram @lali)

De esta manera, seis participantes quedaron a la espera del voto del público: Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor. Ahora, ellos dependen completamente de la decisión de la audiencia, que tendrá la responsabilidad de definir cuáles tres talentos seguirán avanzando en la competencia y cuáles deberán despedirse, mientras la expectativa se mantiene al máximo en esta etapa crucial de los Playoffs.