La curiosa forma con la que Jude Law reveló que fue padre por sexta vez

Jude Law reveló que fue papá por sexta vez Crédito: GROSBY GROUP

15 de septiembre de 2020 • 16:12

A fines de mayo, unas imágenes captadas por los paparazzis en Londres revelaban que Jude Law, de 47 años, y su mujer Phillipa Coan, de 32, estaban esperando su primer hijo juntos. En las fotos se podía ver claramente la incipiente pancita de ella, confirmando esta feliz noticia. El lunes por la noche, el actor finalmente rompió el silencio y contó que el bebé ya nació, expresando su felicidad por la nueva incorporación de la familia.

"Durante la cuarentena me enamoré de mi jardín. Me di cuenta lo afortunado que soy de tener mi propio patio. Tuvimos la primavera más maravillosa, una bendición en medio de tanta locura. Me obsesioné con mi glicina... Literalmente miré a esa planta crecer alrededor de los alambres. En este momento estoy más obsesionado con eso que con cualquier otra cosa de mi vida. ¡Ah! Y como broche de oro tuve un bebé, así que ahí tenés", dijo al pasar durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, al hablar sobre lo bien que transitó la cuarentena.

Sorprendido, el conductor del programa no pudo hacer más que felicitarlo. "Es maravilloso", expresó el actor sobre el feliz acontecimiento. "Nos sentimos muy bendecidos de haber estado en un momento en el cual pudimos, como familia, encerrarnos y disfrutar de la compañía del otro durante muchos días".

El bebé -de quien no reveló ni sexo ni nombre- es el sexto hijo de Law, que ya era padre de Rafferty, de 23 años, Iris, de 19, Rudy, de 18, Sophia, de 11 y Ada, de 5. "Todo fue muy inusual, pero de alguna manera las circunstancias hicieron que se refuerce el amor", expresó sobre cómo resultó traer una nueva vida al mundo en plena pandemia.

El actor conoció a su actual esposa en el 2015, durante un festival literario en Gales. Coan es una exitosa psicóloga que dedica gran parte de su vida al mundo académico, tiene una maestría en cambio climático y trabaja en su propia consultora, en donde se especializa en orientar a las empresas para lograr que las actividades y comportamientos de sus empleados sean lo más sustentable posible.

El 1 de mayo del 2019, la noticia de que la pareja se había casado sorprendió a todos. En una ceremonia muy íntima oficiada en Londres, a la que concurrieron solo familiares y amigos muy cercanos, la pareja celebró su unión y comenzó una nueva etapa en la que apuesta con todo por el amor.

Anteriormente, Law estuvo casado con Sadie Frost, con quien tuvo a sus tres hijos mayores. Luego mantuvo una larga relación de ida y vuelta con la actriz Siena Miller, con quien rompió después de que se conociera el romance que el actor mantenía con la niñera de sus hijos. Aunque la pareja se dio una segunda oportunidad, terminaron separándose definitivamente y fue entonces cuando Law comenzó una nueva relación la modelo Samantha Burke, con quien tuvo a su cuarta hija, Sophia. Tiempo después conoció a su actual mujer, pero su noviazgo también tuvo un período de pausa durante el que Jude tuvo a su hija menor, Ada, con Catherine Harding.