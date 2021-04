Julia Mengolini: “No hago apología de la droga”

Julia Mengolini aclaró en Los ángeles de la mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito en eltrece, sus dichos sobre su experiencia al consumir cannabis durante el embarazo . “Qué quilombo que armaron ¡eh! Dije algo que no era una recomendación sino una experiencia propia y ustedes lo amplificaron y me criticaron por dar un mensaje irresponsable. Yo lo conté en mi programa de radio, que como dice Yanina (Latorre) no escucha nadie, y los que me siguen me conocen y me entienden. Está bueno que se lo aclaremos a tu público que es diferente al mío”, chicaneó la periodista, quien pidió que Latorre no interviniera en la nota para poder hablar “sin pelear”.

Mengolini aclaró: “No fumé porro sino que utilicé vaporizador. Hay mucha ignorancia en el tema. La diferencia es que no hay combustión con el vaporizador. Lo que quise decir que es que consumí cannabis y nombré al porro porque es un sinónimo de marihuana en general”. Mientras De Brito intentaba que la periodista aceptara que se había equivocado con sus declaraciones, ella insistía : “Ustedes generaron una polémica con un tema que desconocen y me castigan porque les gusta el morbo. Si no te pareció que la forma era la correcta es porque hablaba en mi programa de radio con oyentes que me entienden muy bien. Me encantaría ser tan popular. Hay morbo e hipocresía. Es un tema tabú y por eso acepté el móvil. Usé vaporizador porque la combustión hace mal y eso está comprobado y no tomé una copa de nada durante el embarazo. Defiendo el consumo del cannabis, soy militante por la despenalización del consumo de cannabis y que sepamos más de las propiedades medicinales de la marihuana. Siempre se descubren propiedades buenas. En la tele se espantan y todos toman falopa y eso es terrible. Defiendo el consumo de marihuana y los que critican no entienden nada. Hay gente que consume y no lo dice”.

Y agregó: “En algunos años la ciencia me va a dar la razón. Consulté con médicos que saben de los usos medicinales del cannabis y no le consulté a mi obstetra porque era una señora grande que no sabía nada del cannabis. No soy una persona irresponsable que quiero que mi hijita tenga un cuerno en la cabeza, claro que quiero cuidarla. De todo lo que investigué, supe que vaporizarme estaba bien y en dosis muy pequeñas. Mi recomendación es regularizar el consumo de cannabis. Vaporicen. No está bueno consumir otras drogas, ni tabaco, ni alcohol ni otras drogas. No hago apología”.

LA NACION