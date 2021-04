El estreno de El reino y el regreso de varias series, entre las novedades de Netflix para este año

Se anunciaron las nuevas temporadas de El marginal, Casi feliz, Sky Rojo, Emily en París, Cobra Kai, Elite y La casa de papel; también llega Distancia de rescate, basada en la novela de Samanta Schweblin

Netflix confirmó en un encuentro virtual con los medios un puñado de contenidos originales de producción argentina que se estrenarán a lo largo de 2021 y que ya habían sido previamente anunciados, como el estreno de la serie El reino y los regresos de El marginal (temporada 4) y Casi feliz (temporada 2), con imágenes inéditas de algunos de ellos.

Y a la vez adelantó detalles y novedades sobre su producción global para este año, que incluye varios largometrajes de alto perfil y la continuidad de varias series muy populares. Entre ellas, la segunda temporada de Sky Rojo, Emily en Paris y Lupin, la tercera de Sex Education, la cuarta de Elite y Cobra Kai y la quinta de La casa de papel.

Los anuncios tuvieron como anfitrión al actor, humorista y comediante Agustín Aristarán, más conocido como Radagast, que en un momento terminó presentándose a sí mismo porque su especial de stand up Soy Rada, Serendipia, también forma parte de las producciones originales argentinas que Netflix tiene previsto estrenar durante este año.

Nancy Dupláa, otra de las protagonistas de El Reino, una de las grandes apuestas argentinas que se podrán ver en Netflix MARCOS LUDEVID/NETFLIX

El dato más importante del anuncio de Netflix sobre sus contenidos locales fue la confirmación de que la serie El reino va a estrenarse en su plataforma durante el próximo invierno. Es un ambicioso thriller político filmado en parte durante la pandemia, en el que un candidato a presidente es asesinado en plena campaña, lo que convierte en aspirante al cargo a su vice, un pastor evangélico que a partir de ese momento está obligado a seguir la campaña e investigar al posible asesino. Escrita por Claudia Piñeiro junto a Marcelo Piñeyro, que es además el director, sus protagonistas son Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Nancy Dupláa.

Chino Darín y Vera Spinetta, en El Reino MARCOS LUDEVID/NETFLIX

También se revelaron algunos detalles de la segunda temporada de la comedia Casi feliz y la cuarta de El marginal. En el primer caso, Sebastián Wainraich anticipó desde un video que a los personajes estables y ya conocidos que lo acompañaron en la temporada inicial (interpretados por Natalie Pérez, Peto Menahem y Santiago Korovsky) se sumarán nuevos actores invitados. El equipo detrás de cámaras es el mismo, con Hernán Guerschuny como director y el propio Wainraich a cargo de los libros. Según se anticipa, se profundizarán todos los conflictos abiertos en la primera temporada, entre los cuales se destaca el que mantiene el protagonista con su ex mujer, embarazada de otro hombre.

Sebastián Wainraich habló sobre la segunda temporada de Casi feliz Netflix

En cuanto al regreso de El marginal, siempre con Sebastián Ortega como showrunner, se confirma el regreso de Pastor (Juan Minujín), que vuelve a encontrarse con los Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) en un nuevo escenario, la prisión de Puenteviejo. Siguen Gerardo Romano y Martina Gusmán.

La presencia argentina se completa con la confirmación del próximo estreno durante este año de Distancia de rescate, basada en el libro homónimo de Samanta Schweblin, que escribió el guion junto a la directora peruana Claudia Llosa. Coproducción entre España, Chile y los Estados Unidos rodada en 2019, la película cuenta en su elenco con Dolores Fonzi, Guillermo Pfening, Germán Palacios y la española María Valverde.

Producciones internacionales

Por el lado de las producciones globales, Netflix confirmó para el 18 de junio la llegada a la plataforma de la cuarta temporada de Elite y para el 2 de julio, la segunda temporada de Sky Rojo. La quinta temporada de La casa de papel, la segunda temporada de Emily en París y la cuarta de Cobra Kai se van a conocer también este año, sin fecha determinada hasta el momento. Lo mismo ocurrirá con las segundas temporadas de la serie francesa Lupin (solo se sabe que llega en el próximo invierno) y The Witcher, y la tercera de Sex Education.

El 7 de mayo, en tanto, estará disponible la temporada 1 de El legado de Júpiter, con una trama que anticipa conflictos entre una primera generación de superhéroes y sus hijos, obligados a recoger ese legado. Josh Duhamel es su protagonista.

Por el lado de los largometrajes, la novedad a priori más atrayente es el estreno de la trilogía inspirada en los libros de R. L. Stine conocida como La calle del terror (Fear Street). Protagonizada por adolescentes que descubren conexiones siniestras entre una serie de aterradores hechos que ocurren en su pueblo, llegarán en julio a razón de un largometraje por semana, cada uno de ellos ambientado en diferentes épocas. La primera parte (correspondiente a 1994) se estrenará el 2; la segunda (1978), el 9, y la tercera (1666), el 16.

En esa línea de historias terroríficas, en este caso mezcladas con la aventura, se anuncia para el 21 de mayo el estreno de El ejército de los muertos, la nueva película de Zack Snyder (Liga de la Justicia), que muestra a un grupo de mercenarios resuelto a cometer el asalto más grande de sus vidas en Las Vegas mientras en esa ciudad se produce una epidemia que transforma a las personas en zombis.

Otros lanzamientos prometidos por Netflix para este año, pero que todavía carecen de imágenes, son la comedia de acción Alerta roja (Red Notice), con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, y Don’t Look Up, dirigida por Adam McKay (La gran apuesta, Vice), con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como dos astrónomos que recorren el mundo en una gira mediática para advertir sobre la inminente llegada de un asteroide con poder suficiente para destruir el planeta. El clásico cruce entre la comedia y la sátira política que identifica a McKay reaparece en esta película que tiene un elenco notable: Jonah Hill, Tyler Perry, Thimotée Chalamet, Cate Blanchett, Rob Morgan, Ariana Grande y Meryl Streep.

También llegarán a la plataforma de streaming durante este año Sweet Girl, con Jason Momoa (Aquaman) buscando venganza por el asesinato de su esposa, y un thriller escrito por Christopher McQuarrie (Misión imposible) y protagonizado por Sandra Bullock y Viola Davis todavía sin título.

Finalmente, la oferta de producciones familiares de Netflix para este año arranca con el estreno, el 30 de este mes, de La familia Mitchell vs. Las máquinas, nueva producción animada de Phil Lord y Christopher Miller (Spider Man: un nuevo universo, Lluvia de hamburguesas, La gran aventura Lego), comedia de acción sobre una familia común y corriente obligada a salvar al mundo del dominio de las máquinas. Con voces originales de Olivia Colman, Maya Rudolph, Conan O’Brien, John Legend y Danny McBride, entre otros.

Más tarde llegarán Maya and the Three, de Jorge Gutiérrez (El libro de la vida), con aventuras también animadas que se desarrollan en una civilización precolombina de América Central, y Sweet Tooth, una historia fantástica ambientada en un futuro post-apocalíptico protagonizada por un niño mitad humano y mitad animal, con producción de Robert Downey Jr.