Julieta Diaz: "Cuando hice el video clip con Maná, la pasé mal con el director"

22 de junio de 2019 • 23:15

Los cambios sociales que se dieron en los últimos años, hacen que hoy en día muchas personas miren hechos del pasado con otros ojos. En ese contexto, algunas mujeres han comentado experiencias incómodas que les tocó vivir a lo largo de su carrera artística, entre ellas Julieta Diaz .

La actriz estuvo invitada en PH: Podemos Hablar, y allí relató algo que pasó detrás de cámara al grabar Mariposa Traicionera, el videoclip de Maná que protagonizó. "No lo conté mucho, pero cuándo hice el videoclip de Maná, que tuvo mucho éxito y es un trabajo por el que me han piropeado mucho, la pasé muy mal con el director del video, que era medio psicópata", explicó.

"Yo era la protagonista, la mariposa traicionera que iba con un novio al bar y se curtía a uno en el baño, y además se apretaba a una chica en la barra. Era un poco subido de tono", contextualizó Julieta. "El director era medio psicopatón, nosotros teníamos el guión y en un momento me agarra y me dice que iban a agregar una escena, y agregaron la del beso con la chica que no estaba".

"Era una chica que estaba ahí, que hacía de extra, y nos dijeron que nos teníamos que besar. Yo no estaba cómoda y empezó a apurarme. '¿Te gustan las chicas que no te animás?', me decía", siguió relatando. "Se ve que en ese momento yo no tenía mucha experiencia, y cómo cuándo me pongo nerviosa toreo le dije que sí, que lo hacía".

A pesar de que accedió, esta situación la dejó incómoda. "Después me arrepentí, la chica también estaba muy nerviosa. No me hubiese molestado para nada hacerlo, pero la forma en que se manejó no estuvo bien". Para culminar, aprovechó el momento para pasarle factura al grupo mexicano. "Además la gente de Maná me dijo que me iba a mandar el disco e invitar al show y no lo hicieron".