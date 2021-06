Julieta Díaz recordó la polémica con José María y Mónica Listorti: “Me enojé un poco, ya pasó”

En pleno lanzamiento de su nueva faceta como cantante, Julieta Díaz habló en Esto no es Hollywood, el programa conducido por Fernanda Iglesias en Mucha Radio. Luego de contar pormenores de las canciones que grabó para su disco, se explayó por primera vez sobre c ómo se sintió hace un mes y medio cuando se vio envuelta en una polémica por cuestionar un sketch que José María Listorti había grabado con su esposa .

“Todos saben que soy una militante feminista muy apasionada. A las mujeres nos toca de cerca el tema y te sumes a la lucha de los feminismos o no, te atraviesa nuestra situación social, cultural… Y estaba viendo Instagram y vi un video que era como un chiste y pensé que personas tan tan tan mediáticas y con tanto poder, estaría bueno que tuvieran mas conciencia”.

La actriz se refirió después a la fuerte frase que le dedicó al video, que decía: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. De humor, nada. Mal gusto y viejo.” Y admitió: “Quizás en ese momento lo hice de una manera muy apasionada”. Y aclaró: “A la pareja de Listorti le escribí por privado, porque vi que le estaban preguntando en todos los programas, entonces le dije que yo sostenía lo que había dicho, porque el video me parecía que no estaba bueno, pero que a lo mejor la manera en que lo había dicho había sido muy apasionada, que la había expuesto. Le dije que en ese sentido le pedía disculpas, pero que yo sostenía lo que había dicho. Ella fue muy amorosa. Cero especuladora con eso. Lo arreglamos por privado y pasó.”

Según dijo la actriz, nunca tomó conciencia del alto perfil que había alcanzado la polémica. Hasta que se dio cuenta y se preguntó: “¿Tanto quilombo por esto?” Pero, aseguró, se quedó tranquila porque lo había aclarado con Mónica Listorti. “No quería hacerla sentir mal a ella -explicó-. Porque justamente lo que quería era apoyarla. Además, él es su compañero y el padre de sus hijos. Yo no ando peleándome con la gente. Y tampoco tengo ese estilo dentro de mi militancia feminista. No tengo un estilo agresivo. No estoy en contra de los hombres. Soy súper conciliadora. Creo que ese es el feminismo que vale. Quizás en ese momento me enojé un poco. Ya pasó”.

Finalmente, respondió si se había arrepentido de hacer ese comentario o si lo volvería a hacer. “Lo volvería a poner pero de una manera más amorosa, supongo. O quizás a veces está bueno escribirle a las personas que están en los medios por privado. Es más tranquilo. Mandarle un mensaje a ella, mandarle un mensaje a él… A veces hay que buscar la manera entre todos y todas de no enfrentarnos. Creo que eso haría. Sobre todo cuando es una situación que no es mala leche. No es una persona que está cometiendo un acto criminal. O una situación de violencia. Estamos educados y educadas de una manera que tenemos que deconstruir mucho. Y también hay algo del rol del hombre en los medios de tener que sostener un lugar ya muy arcaico. A lo mejor, salir de ese lugar es no saber qué lugar les toca. A las mujeres también. Entonces, a veces, no sostener lo que venimos sosteniendo como hombres o como mujeres, esto de ¿ahora qué chiste hago? asusta un poco pero hay que hablarlo. Es un estilo de humor que conocemos mucho y que quizás hay que revisar. Porque creo que hay gente muy talentosa y muy valiosa. Mujeres y hombres que tienen mucho talento en la comedia, pero tenemos que seguir revisando. Yo también veo cosas que he hecho como actriz y digo: Uy, esto hoy la verdad que es polémico. Hay que estar atento.”

LA NACION