Julieta Díaz y Carla Peterson volvieron a encontrarse en el set de No me rompan, la película dirigida por Azul Lombardía que se centra en las peripecias de dos mujeres muy distintas entre sí, pero con una característica que las hermana: sus ataques de ira. En tono de comedia, el film, que llega a los cines este jueves, abarca varios temas candentes: la presión por ocultar el paso del tiempo y las presiones cotidianas de la mediana edad.

“Vera, mi personaje es la típica madre con doble jornada laboral, que está abrumada y siente que el día no le alcanza. Además, se siente un poco sola en el cuidado de sus hijas; tiene un marido que no es un mal tipo, pero no se da cuenta de nada. Es un momento muy bisagra de su vida y algo la lleva a la situación límite, al igual que al personaje de Vera, que es el de Carla Peterson”, adelantó Díaz, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Sobre el disparador de la trama, los ataques de ira de las dos protagonistas, la actriz se hizo cargo de su propia experiencia: “A mí no me costó tanto interpretarlos... Lamentablemente, soy una persona iracunda y es algo que trato desde hace mucho. Por suerte no es todo el tiempo; no es que ando pegando gritos a todo el mundo, pero sí tengo la mecha corta”.

Díaz también se refirió a la problemática de las mujeres que deben hacerse cargo de los quehaceres del hogar y de llevar adelante una carrera: “Más allá de que todos los hombres y mujeres hoy estamos al límite, hay un mandato social y cultural con respecto a mujer que la obliga a sostener tantas cosas. El mundo cambió y nosotras tenemos que seguir sosteniendo muchas cosas como si estuviéramos 200 años atrás, pero además tenemos que atender las cosas nuevas. ¡Tenemos que sostener todo! Y ahí es donde los personajes se encuentran hoy. Además son minas de entre 40 y 50 años y están en esa etapa bisagra”.

La protagonista de Valientes también reflexionó sobre las diferentes maneras en las que se ve a una persona con carácter , de acuerdo a su género.: “Desde siempre consta en actas que los hombres con poder, si es arbitrario, cruel o se enoja es un tipo bravo al que se le tiene miedo; es un líder temerario. Y una mujer con las mismas características es considerada una c...”, aseguró.

Uno de los personajes de la comedia dirigida por Lombardía es un cirujano plástico inescrupuloso. El guion fue escrito mucho antes de que recrudeciera el escándalo judicial y mediático contra Alberto Lotocki por la muerte de Silvina Luna, y si bien el personaje es genérico y no fue inspirado en él, el deceso de la modelo generó un clima de dolor en el equipo. “A todos nos angustió la muerte de Silvina”, explicó Días. E indicó: “Nos dimos cuenta de que habíamos hecho una película que, aunque tenga humor, no le saca valor al tema que, por desgracia, tiene mucha actualidad”.

Otro de los temas centrales del film es el ideal de belleza y perfección. “Siento un poco esa presión, pero no tanto desde afuera; hoy te digo que la siento más desde adentro de mí. Entró. Estoy con ese tema dando vueltas. Empecé a trabajar a los 17 años y hay algo ahí con la imagen muy fuerte ... Y sobre todo en los productos más comerciales, en las telenovelas. Está bueno querer estar lindo, pero hay algo ahí con la juventud y con el paso del tiempo. Hay un juicio conmigo misma en ese sentido; lo sufro, y tengo más preguntas que respuestas respecto a eso”, indicó la actriz.

Además de una directora y dos protagonistas mujeres, el proyecto cuenta con una guionista: Jazmín Rodríguez Duca. “Es muy hermoso trabajar en un equipo de mujeres. Sucede también, por supuesto, en grupos integrados por hombres y mujeres, pero estamos más acostumbrados, porque el mundo del trabajo hasta hace un tiempo era un espacio masculino, a pesar de que nosotras hemos salido a trabajar afuera de nuestros hogares desde hace siglos”, reflexionó Díaz.

Sobre su relación con Romina Gaetani

Y recordó su propia experiencia: “Recuerdo que hace 20 años el concepto era que otra mujer era un rival... Siempre nos enfrentaban. Y era algo que no pasaba con los hombres. No decían que dos galanes se odiaban. Cuando trabajé con Romina Gaetani decían que nos llevábamos mal y era mentira. ¡Nos llevábamos súper bien! Pero era algo que venía. Alguien lo dijo porque lo inventó o lo imaginó y comenzó a repetirse.

Díaz y Gaetani eran las protagonistas femeninas de Soy gitano, la telenovela que en 2004 se convirtió en un éxito desde la pantalla de eltrece. Allí, sus personajes competían por el amor de Amador Heredia, interpretado por Osvaldo Laport. Si bien en un principio todo indicaba que el mayor de los hermanos del clan Heredia viviría una historia de amor con Mora (Díaz), al promediar la tira un giro del guion lo terminó relacionando con Isabel (Gaetani). Inmediatamente, desde los programas de chimentos comenzaron a surgir las versiones de que aquel cambio habría provocado un enfrentamiento entre las actrices.

“El tema de la cofradía masculina es algo maravilloso, y los hombres han conseguido cosas maravillosas gracias a eso, pero la femenina no ha sucedido tanto. Se ha visto como algo raro, y tiene que ser tomado con más naturalidad”, señaló Díaz. Y explicó: “Vas a una librería y hay una sección de novelas femeninas... ¿Hay alguna sección de novelas masculinas? No. Poné las novelas mezcladas y ya. Entiendo que tiene que ver con la nueva ola de feminismo, que festejo y la provoco; pero algo sucede ahí. Vos decís: ‘Es una película feminista’ porque está hecha por mujeres, y en realidad es una película femenina porque está hecha por muchas mujeres. Hay un montón de hombres, pero la cabeza de equipo y las que empezamos a armar el proyecto somos mujeres. Como ha pasado con equipos de hombres miles de veces. No es algo a destacar. Ese sería el verdadero logro: que se vea como algo normal que nos juntemos personas del mismo género. Hay que cambiar la cabeza. Se le pone un acento a algo que es normal. Es muy placentero trabajar con mujeres”.

