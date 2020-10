Julieta Ortega habló del vínculo que mantiene con Guillermina Valdés y Ana Paula Dutil

9 de octubre de 2020 • 17:03

Tras su separación de Sebastián Ortega, el vínculo de Guillermina Valdés con la familia de su ex se ha mantenido a través de los hijos compartidos por ambos, Dante, Helena y Paloma. Y Julieta Ortega, hermana del fundador de Underground, se refirió ayer al lazo que une a su excuñada con su familia.

En una entrevista con Jey Mammón para el programa Estelita en Casa (América TV), la hija mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló de la relación que mantiene con las exparejas de sus hermanos, así como con su exmarido, el músico Iván Noble.

"¿Con quién tenés menos onda: Guillermina Valdés, Ana Paula Dutil o Iván Noble?", lanzó la pregunta el conductor con picardía. "Los quiero a los tres", zanjó la actriz. "Iván es mi familia [padre de su hijo Benito]; Anita [Dutil, madre de sus sobrinos India y Bautista] es mi familia y Guillermina ya no es mi familia pero la quiero y hablamos seguido por WhatsApp. Le tengo mucho cariño a Guillermina", apuntó, marcando cierta diferencia.

Sin embargo, avanzada la conversación, la actriz hizo hincapié en que "cuando vos convivís años de tu vida con alguien, la gente es familia para siempre".

Mammón también sacó el tema del nuevo noviazgo de su hermano Emanuel con Julieta Prandi. "¿Prandi es tu cuñada o está flasheando? Porque viste que ella lo dijo pero él no dijo nada", sugirió el conductor. "No la conozco, porque hay pandemia, pero es mi cuñada. Creo que ella lo dijo porque estaba más expuesta, porque le hicieron notas", opinó.

Ortega calificó de "maldad absoluta" por parte de ciertos portales de noticias que circulara una versión que indicaba que ella y el resto de la familia estaban a favor de Ana Paula Dutil y en contra de la conductora. "Yo a la nueva novia de mi hermano no la conozco, me encanta que mi hermano esté contento", aclaró.

A lo largo del programa, Mammón también le preguntó por otras historias referidas a la familia, como cuando Palito se hizo cargo del tratamiento de recuperación de Charly García. "No hay mucha gente que conozca a mi papá y que no lo quiera. Tiene una cosa muy difícil de explicar, muy entrañable y muy generosa, de verdad, no solo con Charly, sino con gente que ni yo sabía. Y muchas veces le he pedido ayuda para amigos de distinto tipo y él te da todo. Es generoso no solo con su dinero", expresó la actriz.

Durante la charla, también se tocaron otros recuerdos de su infancia, como cuando Palito produjo la presentación de Frank Sinatra en el Luna Park en los años 80 y conoció al legendario cantante sin entender muy bien de quién se trataba.

