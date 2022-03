Julieta Prandi reveló que su hijo mayor no quiere llevar el apellido de su ex

Julieta Prandi se sentó a la mesa de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, y con el temple de quien sabe que ya pasó lo peor de la tormenta, contó detalles del infierno que vivió junto a sus hijos luego irse de la casa familiar que compartía con su exmarido, Claudio Contardi.

Los acosos e intentos por controlarla, la violencia verbal y psicológica fueron según Prandi una constante en su vida desde entonces. Según explicó, el cuerpo le terminó pasando factura: se quedó pelada y creyó tener cáncer.

Además, habló por primera vez del enojo y dolor de sus hijos, Mateo (11) y Rocco (6), porque la Justicia no escuchaba sus reclamos y los obligaba a pasar tiempo con Contardi. Incluso, reveló que el mayor pidió dejar de llevar el apellido de su padre.

Un cambio esencial en la causa

Sin embargo, desde que terminó la última feria judicial y cambió el juez de la causa, la realidad de Prandi cambió de manera radical. De tener un bozal legal y no poder mencionar a su ex pasó a que el Juzgado de Familia número 5 de San Isidro decidiera la semana pasada suspender por 60 días el régimen de comunicación entre Contardi y los menores y, además, impuso una orden de restricción perimetral para el padre.

La conductora de Es por ahí, también de América, contó que Rocco tenía tres años y medio cuando se fueron de la casa familiar en Escobar. Para Mateo fue diferente. “Él fue bastante consciente, fue testigo de todo y se acuerda de todo, y eso es lo más grave. Se acuerda de las palabras, de los gritos y de las amenazas, de cuando me agarraba del cuello y me ponía la mano acá ”, explicó, llevándose el puño a la cara.

Julieta Prandi y una imagen de redes junto a sus hijo Mateo y Rocco

Luego explicó que todo ese período -durante gran parte de 2019-, fue muy duro para ella, porque no tenía trabajo y tuvo que vivir de lo que le prestaban sus amigos. Además, contó que también debió ir al colegio de sus hijos, que no podía pagar, para pedir por favor que la esperaran.

Luego de que Florencia contara que le genera incertidumbre la manera en la que funcionan los juzgados de familia, Prandi recordó que estuvo tres años en el Juzgado de San Isidro, con el juez Hernán García Lázaro, quien “no tomó cartas en el asunto a favor mío ni de mis hijos ni de nada lógico, porque a un padre que no paga alimentos y que es denunciado por violencia y que tiene un montón de situaciones, por lo menos, turbias, no podés permitirle todo”, exclamó y agregó que ese juez desoyó por completo la voluntad de los menores. “En otro país estaría preso” , sentenció.

“Ni siquiera estoy hablando de dinero, estoy diciendo ´mis hijos no quieren ir con el padre, por favor´”, acentuó Prandi sobre la parte más delicada del proceso. “Fueron escuchados por psicólogos, peritos, de todo. Hay cosas que no puedo especificar pero ahora, después de que lo denuncié públicamente en muchas oportunidades, el juez Lázaro dio un paso al costado”. Con la causa en el Juzgado número 5, la modelo se mostró esperanzada.

Actual conductora de Es por ahí, Julieta Prandi asegura haberla pasado muy mal, tanto psicológica como económicamente

La situación actual de sus hijos

Si bien el régimen de visitas fue interrumpido este mes, Mateo, el mayor, decidió el año pasado no ver más a su padre. Ante su determinación, no lo pudieron obligar, agregó, aunque el Juez Lázaro intentó hasta el final forzar esa revinculación, incluso intimando a Prandi con la amenaza de quitarle la tenencia.

Consultada sobre el deseo de Mateo de cambiarse el apellido, Prandi recordó el momento en el que el menor manifestó su decisión. “No recuerdo si la primera vez me lo dijo a mí o a se lo dijo directamente a mi abogada. Porque, lamentablemente, a Mateo le tocó ir a declarar varias veces”, detalló. En una de esas oportunidades, el niño de 11 años le dijo a la letrada que él quería tener su propia abogada. “ Le preguntó si ella no podía ser su abogada , que él no quería llevar más ese apellido porque a él sencillamente no lo habían cuidado, no le habían creído y no lo habían defendido. Y si su papá no era capaz de creerle, cuidarlo y protegerlo no merecía ser su papá. Esas fueron sus palabras”, relató la exmodelo.

Julieta Prandi está nuevamente en pareja, con el cantante Emanuel Ortega

“Es terrible cuando estás obligada a compartir la tenencia con una persona que no lo cuida ”, repasó Prandi, y contó además que su hijo estuvo ocho meses amenazado, sin poder hablar de lo que le sucedía. “Todo lo que le pasó a Mateo fueron ocho meses, hasta que yo me entero por él, hasta que él se quiebra, se larga a llorar y me cuenta y hasta que yo hago la denuncia [por corrupción de menores] denuncia que le pedí al padre que venga a hacer conmigo y se negó a hacerla”, reconoció. “No le creyó a él, y eso es lo que él no le perdona. No le creyó, no lo defendió y además lo dejaba solo con esta persona”.

“Volver a nacer”

Luego de exponer su calvario, Prandi contó que “renació muchas veces” y que hoy se siente fuerte “para contarlo, para compartirlo y para que otras mujeres entiendan que no están solas”. Además, recordó cómo pudo r econstruirse, quitarse los miedos, volver a trabajar y entregarse al amor, junto a Emanuel Ortega .

“Yo se lo pedí al universo, Flor”, le reveló a la conductora. “Se lo pedí al universo cuando viajé a Cuba. Yo dije ´ahora sí siento que estoy lista´”. Ortega apareció en la vida de la modelo dos meses después de ese pedido. “Yo pedí para compartir mi vida, no para que me complete o para que me salve” , destacó y recalcó que no quiere depender de nadie.