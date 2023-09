escuchar

La legendaria escena en la que Meg Ryan finge un orgasmo en la película Cuando Harry conoció a Sally es recordada como uno de los momentos más icónicos del cine en una comedia romántica. Sin embargo, el efecto de estas imágenes no resultaría tan placentero para una dupla de particulares espectadores: los hijos de la actriz.

Mientras promociona el film con el que regresa al género, What Happens Latter, la estrella de Hollywood dialogó con Carol Burnett para la revista Interview acerca del sentimiento que produce en sus hijos ver a su mamá en esa situación, más allá de tratarse de una ficción, y admitió que ambos a menudo se sienten avergonzados por ello.

En el film de 1989, Sally (Ryan) le demuestra a Harry (Billy Crystal) que las mujeres pueden engañar de manera convincente a los hombres haciéndoles creer que han llegado al orgasmo. Y así lo demuestra simulando el momento de satisfacción mientras están sentados en un restaurante, lo que incita a una clienta en la película a decir: “Pediré lo que ella está comiendo”.

Ryan, en la célebre escena de Cuando Harry conoció a Sally en la que finge un orgasmo frente a Billy Cristal Archivo

Burnett quiso saber si Ryan tuvo que repetir la escena durante el rodaje, frente a lo que la actriz de 61 años respondió que “probablemente lo hizo una y otra y otra vez”. Luego compartió la anécdota sobre la reacción de sus hijos, el actor Jack Quaid, de 31 años, y Daisy True Ryan, de 19, al ver a su famosa madre en la pantalla.

“Es curioso, mi hijo me acaba de llamar esta mañana y está en Nueva York alojándose en un hotel que está justo enfrente de Katz’s Deli [establecimiento donde se rodó la secuencia]. Todos hablaban por los altavoces y él me decía: ‘Mamá, esto es una vergüenza’ ”, y le contó que en el local “hay una flecha que apunta hacia la mesa” donde la actriz filmó la escena. “Me pregunto si es la correcta”, bromeó Ryan.

Es muy lindo tener una escena famosa para que la pasen en esas antologías que se proyectan durante las entregas de los Oscar (se ríe). Molestos deben estar los dueños del café del Lower East Side donde la filmamos. Me dicen que muchos turistas que llegan a Nueva York van allí como si se tratase de una atracción turística. La verdad es que me sigo riendo cuando me acuerdo y me encanta saber que la gente se divierte cuando la vuelve a ver. Tiene el gustito de los clásicos. Creo que estuve bien, pero lo mejor son las caras de Billy. Es hilarante. Absolutamente genial”, le contaba la actriz a LA NACIÓN hace unos años. Sin embargo, sus hijos no tienen la misma percepción.

Jack, el hijo de la intérprete, es conocido por su papel en la serie The Boys y quien comparte su amor por la actuación no solo con su madre sino también con su padre, Dennis Quaid.

“Crecí con amigos que también tenían padres en la industria, así que realmente no me sentí diferente”, dijo el actor a la revista People hace unos meses al referirse a su experiencia de crecer junto a dos grandes intérpretes como lo son sus progenitores. “Pero luego crecés y te das cuenta de que es algo bastante singular: que no uno sino dos de tus padres son actores. Se lo agradeceré hasta el día de mi muerte, es un gran placer”, mencionó.

La actriz, años atrás, paseando junto a su hijo Jack Quaid por Manhattan Splash News/The Grosby Group

La vuelta de Meg Ryan a la comedia romántica

Ryan se está preparando para regresar a la pantalla grande en una nueva comedia romántica, que también dirigió, después de permanecer una década alejada del género con el que se convirtió en un ícono gracias a otros títulos como Sintonía de amor (1993) o Tienes un email (1998).

Basada en una obra de Steven Dietz, la próxima película de la actriz narra la historia de dos viejos amores que, después de encontrarse cuando sus vuelos son cancelados por una tormenta de nieve, pasan la noche en un aeropuerto reviviendo su pasado. Ryan también coescribió el guion de la película, que protagoniza junto a David Duchovny.

Meg Ryan y David Duchovny en un adelanto de What Happes Later Archivo

“Cuando sus respectivos vuelos son demorados de manera indefinida, Willa y Bill se ponen al día luego de más de dos décadas desde su ruptura”, se reveló sobre el film en el que Duchovny interpreta a un hombre ansioso que está constantemente alerta ante cualquier señal de conflicto. La protagonista, en tanto, es “una soñadora” que intenta calmar los pensamientos “catastróficos” de su expareja. “Cuando se vuelven a ver, la atracción sigue intacta, pero también las cualidades que los irritaban 20 años antes; de todos modos, a medida que el tiempo pasa en ese lugar, comienzan a preguntarse si esa reunión fue una coincidencia o si hay algo mágico detrás”.

What Happens Later es la segunda realización que cuenta con Ryan también detrás de cámara, tras su ópera prima de 2015, Ithaca, donde compartía pantalla con quien fue su gran compañero en varias producciones, Tom Hanks.

