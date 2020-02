Julieta Prandi sobre su choque contra una moto: "Estaba frenando y el golpe fue leve" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 11:05

Tras el siniestro que protagonizó en Villa Carlos Paz al chocar con su auto una moto, Julieta Prandi le dijo a LA NACION que un oficial de tránsito fue testigo de la coalición y que la misma ocurrió cuando ella estaba frenando en un semáforo y la motocicleta "apareció de golpe".

"El oficial de tránsito vio todo y hasta me dijo que la moto estaba circulando mal por la derecha", aseguró a este medio Prandi. Además explicó que luego de que tocó a la moto, las personas se cayeron y ella bajó del auto para acompañarlas hasta que llegó la ambulancia.

"Estábamos volviendo todos de la entrega de los premios Carlos, había salido del teatro hacía unos minutos. Frenando en el semáforo, creo que a dos kilómetros por hora o 3 kilómetros, realmente no sé si la moto apareció de golpe o estaba sin luces", detalló Prandi.

"La realidad es que la toqué muy levemente y las dos personas que estaban en la moto cayeron. Entonces me bajé del auto y por supuesto pregunté cómo estaban, llamamos a la ambulancia, no los vi lastimados y me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer. Me dispuse a ir a la comisaría y al hospital. Fue lo que hice y agradezco la preocupación de todos. Fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera. Esta vez me tocó a mí y agradezco los mensajes de todos", aclaró la actriz.

Asimismo la modelo aseguró que tenía sus documentos del auto "perfectos" y si bien trascendió que ella estaba mirando el celular al momento del choque, negó haber dicho eso: "Nunca dije eso y nunca tuve un celular en la mano", dijo a LA NACION.

Los hechos

Hoy por la mañana se supo que cerca de la madrugada, Prandi protagonizó en Carlos Paz un siniestro vial cuando regresaba de la entrega de los premios Carlos. La actriz manejaba un Chevrolet Cruze cuando chocó la parte trasera de una moto que iba delante de ella y en la que viajaban un hombre de 60 años y una mujer de 25, en la intersección de las calles Alberdi y San Martín.

La fiscal de la causa, Jorgelina Gomez, explicó en comunicación con Cadena 3 que "se han secuestrado los vehículos y ordenado los dosajes de alcoholemia a ambos conductores". Además dijo que la motocicleta estaba "estacionada" y habría sido impactada por el vehículo.

"Si bien hay politraumatismos graves se debe determinar si estamos en presencia de lesiones leves o graves. Si son graves interviene la fiscalía de oficio, y si son leves es necesario que las partes procedan a las denuncias penales correspondientes", relató.

Prandi se encuentra en Villa Carlos Paz participando de la temporada en la obra Atrapados en el museo, en la que actúa junto a Flor Torrente, Rodrigo Noya, Fredy Villarreal, Bicho Gómez, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi.