El abogado de Taylor Swift le puso fecha a la declaración de la cantante, en el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni

La previa a la celebración del juicio que enfrenta a Blake Lively contra Justin Baldoni no deja de dar noticias. El proceso, que comenzará formalmente el próximo 9 de marzo del 2026, podría tener un testimonio que sin lugar a dudas atraerá la atención de la prensa especializada, y es el de Taylor Swift. La cantante sonó en varias oportunidades como posible convocada a declarar durante el enfrentamiento legal entre el actor y la actriz, y en las últimas horas, se confirmó cuál es la situación de la cantante en ese contexto.

Taylor Swift Scott A Garfitt - Invision

En una presentación realizada por el equipo legal que representa a Baldoni, se informó que Swift estaría dispuesta a declarar entre el 20 y el 25 de octubre. Sin embargo, un comunicado por parte del abogado de la cantante, Douglas Baldridge, aclaró que ella no tiene “ningún rol en este contexto”.

Más adelante, el abogado de Taylor detalló: “De hecho, mi clienta no aceptó prestar declaración. Pero si es forzada a declarar, solicitamos que su citación se acomode a la semana comprendida a partir del 20 de octubre, si es que las partes logran conciliar sus diferencias”.

Blake Lively y Justin Baldoni Evan Agostini - AP

De esa manera, el abogado de Taylor deja en claro que bajo ningún punto de vista Swift prestaría declaración por voluntad propia, sino que solo lo haría en caso de ser citada formalmente, y no tener posibilidad de negarse a ello. Para el equipo legal de Blake Lively, la insistencia de Baldoni por convocar a la artista es un ardid publicitario para distraer la atención de lo verdaderamente relevante, en el marco de la denuncia por acoso sexual realizada por Lively.

Sin embargo, oportunamente los abogados de Baldoni acusaron a la esposa de Ryan Reynolds de extorsionar a su amiga, Swift, para que se involucre en su defensa. Los letrados alegaron que Lively le pidió a Swift que borrara todos los mensajes de texto, audio y mails en los que se refieren al conflicto que se presentó durante la filmación de Romper el círculo, la película que protagonizó junto a Baldoni.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan Romper el círculo

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, dijo su representante.

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”, alegó el portavoz.

Blake Lively TIBRINA HOBSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En marzo del 2026 comenzarán las audiencias del juicio oral que enfrenta a Lively y Justin Baldoni, un cruce que comenzó cuando la actriz presentó una demanda contra su coprotagonista (y director del film) por acoso sexual y por haber llevado una campaña de desprestigio en su contra. Por su parte, Baldoni respondió con otra demanda contra Lively (y Reynolds) en la que se refiere a malos tratos, manipulaciones y humillaciones.

Hace varias semanas, el juicio tuvo otro revés cuando los abogados que representan a la protagonista de Gossip Girl, solicitaron que se retiraran y desestimaran las demandas contra Baldoni, por los “daños emocionales causados intencionalmente” y por los “daños emocionales causados por negligencia”.