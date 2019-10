Justin Bieber y Hailey Baldwin festejaron su casamiento entre famosos y familia

Justin Bieber y Hailey Baldwin hicieron una gran fiesta en Carolina del Sur Crédito: Grosby Group

Un año después de contraer matrimonio en un registro civil de la ciudad de Nueva York, Justin Bieber y Hailey Baldwin finalmente festejaron junto a sus seres queridos el amor que se tienen. La pareja brindó una gran fiesta en el día de ayer en Carolina del Sur, a la que acudieron algunas celebridades.

Fue el mismo cantante quién compartió las primeras imágenes del momento en su cuenta de Instagram. "Los Bieber", decían las fotos que subió la estrella de 25 años, en donde se lo ve muy acaramelado junto a su esposa.

En esta segunda vuelta, la pareja decidió organizar una ceremonia a la que acudieron familiares y amigos, ya que la primera vez se casaron en secreto. Allí intercambiaron votos mientras caía el sol sobre los jardines del hotel Montage Palmetto Bluff, ubicado en la ciudad de Bluffton.

En total fueron 154 invitados los que disfrutaron del acontecimiento, entre los que se encontraban las modelos Kendall Jenner, Camila Morrone, Jourdon Dunn y Joan Smalls.

El festejo comenzó con una recepción en dónde había diferentes cocktails y algunos bocaditos. Después de la ceremonia, los presentes fueron escoltados al salón, en dónde sirvieron la cena y bailaron toda la noche. Durante la fiesta no faltó la música, y según confirmó la revista People, el show de la noche estuvo a cargo del cantante Daniel Caesar.

Ese mismo día, durante la mañana, Justin subió una foto a sus redes sociales mostrándole al mundo el regalo que se hizo a él mismo por el casamiento. "Me hice un pequeño regalo de bodas", escribió junto a una foto de un reloj dorado de la marca Audemars Piguet.

El día anterior al gran festejo, la pareja ofició una cena de ensayo con algunos pocos invitados. "Disfrutaron de la comida local, incluyendo ostras", reveló una persona que tuvo el placer de estar allí.

Según una fuente cercana a la pareja, Bieber estuvo muy relajado los momentos previos a caminar hacia el altar. "Él opinó mucho durante la organización de la fiesta, pero ese día solo tenía que presentarse y disfrutar. Ya hace un año que están casados, por lo que esto era solo una fiesta". A pesar de que el cantante estuvo siempre presente, fue su mujer quien organizó la mayor parte de las cosas. "Hailey estuvo muy involucrada en todo y Justin simplemente la dejó tomar el liderazgo. Según bromea él, la vida es mejor cuando ella está a cargo".

La salud mental del cantante fue la razón que los obligó a retrasar un poco la celebración del amor. "Hailey continúa apoyándolo, en algún momento tendrán una boda, pero será cuándo estén listos", había contado alguien cercano a la pareja a comienzos del 2019. "Lo más importante para ellos hoy es la salud de Justin".

El cantante comenzó a realizar un tratamiento contra la depresión en febrero. "Vengo luchando mucho. Últimamente me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", anunció públicamente en sus redes con un emotivo posteo.