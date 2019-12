Justin Timberlake pidió disculpas públicas por sus fotos con Alisha Wainwright

Justin Timbarlake y su esposa, Jessica Biel en una gala; la actriz y el cantante se conocieron en 2007 y contrajeron matrimonio en 2012

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 16:19

Hace pocos días salieron a la luz algunas fotos de Justin Timberlake tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwright, su coprotagonista en el film Palmer. Dada la repercusión que causaron las imágenes y los rumores de romance entre ellos que comenzaron a circular, el marido de Jessica Biel compartió un comunicado en sus redes sociales donde pide disculpas públicamente.

En las imágenes que se dieron a conocer, los actores intercambian miradas y entrelazan sus manos debajo de la mesa. Esto despertó las sospechas de una posible crisis de pareja y un nuevo romance que nacía en el set de grabación. Tras el revuelo, Timberlake hizo su descargo y escribió: "Suelo estar alejado de los rumores lo más que puedo, pero por mi familia siento que es importante abordarlos, en este caso, porque están hiriendo a la gente que quiero".

El texto del artista continúa: "Hace unas semanas, se produjo un gran error al juzgar mi comportamiento pero -déjenme ser claro- no pasó nada entre mi compañera de trabajo y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento". Y agregó: "Ese no es el ejemplo que quiero para mi hijo".

Una de las fotos que despertó la polémica y rumores de crisis con su esposa

En el último párrafo el artista le pide perdón a su esposa por hacerla pasar por días tan avergonzantes: " Pido disculpas a mi increíble mujer y mi familia por ponerlos en una situación tan humillante. Estoy centrado en ser el mejor marido y el mejor padre que pueda". Y concluyó: "Estoy muy feliz de trabajar en esta película, y estoy ansioso por compartirla con el público".

Cabe agregar que Biel no compartió ninguna imagen en su Instagram ni se hizo eco del posteo de su esposo. Por ahora, la actriz elije el silencio, y no sube contenido a sus redes sociales. Tampoco hubo señales de crisis entre ambos, ya que en Halloween mostraron sus divertidos disfraces, fieles al humor que los caracteriza.