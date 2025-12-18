Es el hijo de una famosa modelo, tiene 26 años y estrena un ambicioso proyecto en Madrid

El 2026 arranca con un nuevo desafío para Balthazar Gravier: el primogénito de Valeria Mazza y Alejandro Gravier abrirá una inmobiliaria en Madrid, España, país que eligió para construir su futuro.

La noticia sobre la actualidad laboral del hijo de la supermodelo argentina y el empresario la dio a conocer el medio digital español Vanitatis, que aseguró que la información fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Allí consta que Balthazar Gravier constituyó en la capital del país europeo “la sociedad Finca Valeria SL, dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, con inicio de operaciones el 1° de enero de 2026 y un capital social de 3000 euros”.

La familia Gravier Mazza, a pleno

Fuentes de la familia Mazza Gravier confirmaron la información. “Son proyectos nuevos en ese país que nos gusta tanto. Balthazar trabaja y vive en Madrid, es ingeniero industrial y trabaja en un fondo que se dedica al Real Estate. Está dando sus primeros pasos con varios proyectos. Fue campeón argentino y sudamericano de esquí”, resumieron al medio.

El nombre de la flamante empresa es un guiño directo a la chacra que la familia tiene en Punta del Este y que lleva el nombre de la exitosa modelo que tuvo su etapa de furor en la década del 90. En ese lugar todos los veranos la pareja y sus cuatro hijos se reúnen para disfrutar con amigos y pasar juntos las fiestas.

Bajo perfil

En cuanto a la zona elegida para la inmobiliaria, estará en el Paseo de la Castellana, una de las áreas empresariales más emblemáticas de la capital. También se supo que Balthazar figura como socio y administrador único de la empresa.

Balthazar está instalado en la capital española desde hace dos años y medio. Allí logró formar una comunidad de argentinos jóvenes en quienes se apoya y con quienes mantiene una relación frecuente Así, el mayor del clan Mazza Gravier pasa su tiempo con Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, o con Gianluca Simeone, el hijo de Diego Cholo Simeone. Además, si bien suele codearse con figuras locales, mantiene una vida discreta y un perfil bajo.

Victoria Federica de Marichalar, sobrina del rey Felipe, compartió mesa con Balthazar Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en un evento foto: Starlite

Una temporada como conductora

Valeria, por su parte, pasó hace poco una temporada en Madrid por motivos laborales: la modelo condujo Bailando con las estrellas. “Es un formato que me encanta, que me divierte mucho. Ya lo hicimos el año pasado con Jesús Vázquez, que es el otro presentador y nos fue muy bien. Volvimos este año y está funcionando mucho mejor todavía porque, lideramos la franja horaria todos los sábados; salimos en vivo desde las 22 a las 2 de la mañana”, confió hace un mes en una charla con LA NACION.

Además del gran presente de Balthazar, Mazza habló de la actualidad del resto de sus hijos. “Tiziano (22) estudia en la Universidad de San Andrés en el programa deportivo y viaja nueve meses al año por el esquí: hace la temporada del hemisferio norte y la temporada del hemisferio sur. Benicio tiene 20 años y está estudiando también en la Universidad de San Andrés, y además está dando sus primeros pasos como modelo; hace poco desfiló en Milán para Armani y nos va a sorprender pronto con algunas noticias que tiene por ahí. Y Taina (17) está terminando el colegio. Ya están grandes los niños”, señaló.

Balthazar Gravier junto a sus padres

Además de su trabajo como modelo, Benicio será una de las incorporaciones de la segunda temporada de Margarita, la exitosa ficción de Cris Morena que se podrá ver a partir del año que viene. El joven confirmó su llegada a la serie a través de su cuenta de Instagram, con un anuncio que su orgullosa mamá celebró de inmediato al compartir la publicación y dedicarle unas palabras: “Grande, Beni. Felicitaciones”, escribió la modelo.

El joven compartió dos posteos realizados por la plataforma HBO Max: uno donde se lo ve caracterizado con traje gris y cadenas durante el rodaje, y otro con el adelanto de los nuevos episodios.

Sobre su futuro inmediato, Mazza fue tajante: el objetivo está en reunir a la familia en Punta del Este, disfrutar del verano esteño y, en febrero, volver a Europa.