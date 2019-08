Kang Daniel y Jihyo, un romance secreto nacido al ritmo del K-Pop

Un romance explosivo: los cantantes de K-Pop Kang Daniel y Jihyo

Natalia Trzenko 5 de agosto de 2019 • 10:54

El mundo del K-Pop está revolucionado. No se trata del último récord conseguido por BTS o de la nueva película del grupo, BTS Bring The Soul: The Movie, que se estrena pasado mañana en las cadenas de cine Hoyts y Cinemark ni el interés que despertó Blackpink después de su presentación en Couchella. Ahora, las estrellas de la pegadiza música de Corea del Sur que se consume en todo el mundo se consiguió su propio Brangelina. Sí, el noviazgo de Kang Daniel y Jihyo-líder de la exitosa banda femenina Twice-, dos de los ídolos (como sus fans denominan a los cantantes de las bandas K-Pop), más populares del momento pone en descubierto las peculiares formas que asume la fama en esa industria.

Para empezar a entender cómo funcionan las cosas en la hiperconectada sociedad coreana hay que decir que cada movimiento de los jóvenes cantantes es monitoreado y juzgado constantemente a través de las redes sociales y que hay medios como Dispatch, el dueño de la más reciente primicia, especializados en revelar la vida privada de los artistas. Especialmente aquellos que, como Jihyo de Twice, forman parte de compañías discográficas que en algunos casos prohíben que sus contratados tengan pareja. Aun cuando, como en este flamante romance, ambos son adultos y mantienen una relación consensuada. Infringir esa regla implica un escándalo mediático lo que suele derivar en un pedido de disculpas del artista y en la rotunda caída de ventas y popularidad.

Pero más allá de los modos de algunos fanáticos que llevan el amor a sus ídolos demasiado lejos, lo cierto es que muchas veces la revelación de parejas que prefieren mantener su vínculo lejos del ojo público tiene que ver con bastante más que la industria del chisme. Y ese parece ser el caso de las noticias sobre Kang Daniel y Jihyo. Según parece, los jóvenes de 22 años salen desde principio de 2019, pero las imágenes tomadas por los paparazzi de ella entrando al edificio de él recién se difunden ahora para coincidir con el lanzamiento del primer disco solista de Kang Daniel. De nuevo en el pico de su popularidad después de meses de disputa con sus exrepresentantes, el cantante que salió del exitoso reality show Produce 101, dónde fue elegido como parte de la banda Wanna One creada en el concurso televisivo, hasta hace pocas horas era noticia porque su disco "Color On Me" se había transformado en el más vendido por un solista en la historia de su país. Pero claro, con la noticia de su noviazgo muchos suponen que las ventas empezarán a caer y que todo se debe a una conspiración armada por sus exrepresentantes y el sitio de chismes.

Lo cierto es que detrás de las canciones pegadizas, las coreografías perfectamente coordinadas y los talentosos jóvenes que las interpretan hay un negocio muchas veces millonario que se sostiene, como sucedía en los comienzos del sistema de estrellas de Hollywood, con el férreo control de la vida privada de los artistas que consiguieron llevar al K-pop de Corea del Sur a todo el mundo.