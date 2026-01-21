Qué se sabe de la presentación de BTS en la Argentina

El grupo surcoreano BTS llegará a la Argentina con dos presentaciones que forman parte de su gira mundial BTS World Tour y que están pautadas para los días viernes 23 y sábado 24 de octubre.

Aún resta saber la locación de los conciertos, pero, de acuerdo a la información que trascendió, los artistas planean dar sus shows en un escenario 360°, de manera que en todo momento queden rodeados por el público.

Esta gira mundial tiene la particularidad de ser el reencuentro del grupo con su público, dado que los siete integrantes retoman su carrera artística en conjunto tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio en su país.

Cuándo se presenta BTS y cómo anticiparse a la compra de las entradas

El grupo referente del K-pop hará dos presentaciones en la Argentina, los días 23 y 24 de octubre.

Aunque se desconoce el valor exacto de las entradas, quienes deseen adquirir tickets pueden adelantar un paso en la espera y adquirir la BTS ARMY Membership, disponible a través de Weverse Shop, lo que permitirá participar de la preventa oficial y así aumentar las posibilidades de obtener tickets antes de la venta general.

El lanzamiento oficial de la venta de tickets está previsto para el viernes 20 de marzo de 2026, a la 1:00 de la madrugada en la Argentina.

Jin interpretó por primera vez en vivo "The Astronaut" junto a Coldplay en Buenos Aires

La gira de BTS va de la mano del lanzamiento del quinto álbum de la banda. “Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro”, señala el comunicado que difundió en redes sociales el sello discográfico Big Hit Music.

Todas las sedes en las que se presenta BTS en su gira mundial

Corea del Sur : 9, 11 y 12 de abril de 2026 en Goyang.

: 9, 11 y 12 de abril de 2026 en Goyang. Japón : 17 y 18 de abril de 2026 en Tokio.

: 17 y 18 de abril de 2026 en Tokio. Estados Unidos : 25 y 26 de abril de 2026 en Tampa, 2 y 3 de mayo de 2026 en El Paso, 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Las Vegas, 16 y 17 de mayo de 2026 en Stanford, 23, 24 y 27 de mayo de 2026 en Las Vegas, 1 y 2 de agosto de 2026 en East Rutherford, 5 y 6 de agosto de 2026 en Foxborough, 10 y 11 de agosto de 2026 en Baltimore, 15 y 16 de agosto de 2026 en Arlington.

: 25 y 26 de abril de 2026 en Tampa, 2 y 3 de mayo de 2026 en El Paso, 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Las Vegas, 16 y 17 de mayo de 2026 en Stanford, 23, 24 y 27 de mayo de 2026 en Las Vegas, 1 y 2 de agosto de 2026 en East Rutherford, 5 y 6 de agosto de 2026 en Foxborough, 10 y 11 de agosto de 2026 en Baltimore, 15 y 16 de agosto de 2026 en Arlington. México : 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Ciudad de México.

: 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Ciudad de México. España : 26 y 27 de junio de 2026 en Madrid.

: 26 y 27 de junio de 2026 en Madrid. Bélgica : 1 y 2 de julio de 2026 en Bruselas.

: 1 y 2 de julio de 2026 en Bruselas. Reino Unido : 6 y 7 de julio de 2026 en Londres.

: 6 y 7 de julio de 2026 en Londres. Alemania : 11 y 12 de julio de 2026 en Munich.

: 11 y 12 de julio de 2026 en Munich. Francia : 17 y 18 de julio de 2026 en París.

: 17 y 18 de julio de 2026 en París. Canadá : 22 y 23 de agosto de 2026 en Toronto.

: 22 y 23 de agosto de 2026 en Toronto. Colombia : 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá.

: 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá. Perú : 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima.

: 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima. Chile : 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago.

: 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago. Argentina : 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires.

: 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires. Brasil : 30 y 31 de octubre de 2026 en São Paulo.

: 30 y 31 de octubre de 2026 en São Paulo. Taiwán : 19, 21 y 22 de noviembre de 2026 en Kaohsiung.

: 19, 21 y 22 de noviembre de 2026 en Kaohsiung. Tailandia : 3, 5 y 6 de diciembre de 2026 en Bangkok.

: 3, 5 y 6 de diciembre de 2026 en Bangkok. Malasia : 12 y 13 de diciembre de 2026 en Kuala Lumpur.

: 12 y 13 de diciembre de 2026 en Kuala Lumpur. Singapur : 19, 20 y 22 de diciembre de 2026.

: 19, 20 y 22 de diciembre de 2026. Indonesia : 26 y 27 de diciembre de 2026 en Yakarta.

: 26 y 27 de diciembre de 2026 en Yakarta. Australia : 12 y 13 de febrero de 2027 en Melbourne, 20 y 21 de febrero de 2027 en Sídney.

: 12 y 13 de febrero de 2027 en Melbourne, 20 y 21 de febrero de 2027 en Sídney. China : 6 y 7 de marzo de 2027 en Hong Kong.

: 6 y 7 de marzo de 2027 en Hong Kong. Filipinas: 13 y 14 de marzo de 2027 en Manila.