BTS en Argentina: cuándo salen las entradas a la venta y qué días son sus shows
La banda surcoreana oficializó su retorno a los escenarios porteños tras la pausa obligatoria; la expectativa por los tickets crece entre los fanáticos
La confirmación de la llegada de BTS a la Argentina sacude la escena musical local tras el anuncio oficial de su visita el 23 y 24 de octubre de 2026. Los siete integrantes del fenómeno global del k-pop ratificaron su desembarco en Buenos Aires con dos recitales programados luego de cuatro años de inactividad conjunta, tras el cumplimiento del servicio militar en su nación de origen.
BTS en la Argentina: entradas y shows
La productora local y los canales de comunicación de la empresa BigHit Music mantienen bajo reserva los importes de los pases y la fecha de inicio para la comercialización de los tickets.
Cronograma del tour y lanzamiento del nuevo álbum
La banda planea el estreno de un disco inédito para el viernes 20 de marzo de 2026. Este material marca el inicio de una nueva etapa creativa antes del show inaugural en Goyang.
La gira BTS World Tour llegará a América del Sur durante el último trimestre del calendario. El itinerario regional inicia en Bogotá los días 2 y 3 de octubre y sigue por Lima el 9 y 10 del mismo mes. Santiago de Chile recibe al conjunto el 16 y 17 de octubre. La cita en suelo argentino, pautada para el 23 y 24 de octubre, precede a las tres funciones programadas en San Pablo para el cierre del paso por la región a finales de mes.
La agenda en América del Norte comienza antes, con recitales en los Estados Unidos durante abril y mayo de 2026. Los integrantes visitan estadios en Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington, Chicago y Los Ángeles. La Ciudad de México también figura en el listado con tres fechas en mayo.
Reencuentro tras el cumplimiento del deber militar
Los artistas retoman su carrera conjunta tras el cumplimiento de las leyes de defensa de Corea del Sur. La pausa indefinida inició en 2022 para permitir el desarrollo de proyectos individuales y el servicio militar obligatorio. RM sirvió en la banda del ejército y V permaneció en la unidad de misiones especiales. Jung Kook y Jimin obtuvieron la baja como soldados activos. SUGA finalizó su tarea como agente de servicio social. “Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans.
Durante el receso, los músicos publicaron trabajos solistas. RM lanzó Indigo y Right Place, Wrong Person; J-Hope presentó Jack in the Box; Jung Kook estrenó Golden; V editó Layover; Jimin sacó Face y Muse; SUGA difundió D-Day y Jin lanzó dos EP: Happy y Echo.
Impacto en la industria y antecedentes en la Argentina
El grupo logró ubicar tres canciones en el puesto número uno de las listas estadounidenses en menos de seis meses. El vínculo con el público local posee un antecedente directo: Jin cantó en Buenos Aires en octubre de 2022 durante los conciertos de Coldplay, un show que sirvió como despedida temporal antes de su alistamiento y allí interpretó por primera vez en vivo la canción “The Astronaut”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
